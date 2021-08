Dans le Loiret, une fin de moissons qui s'éternise à cause de la pluie

Si la plupart des moissons sont terminées dans le Loiret, après une course contre la météo entamée à la mi-juillet, certains céréaliers du département n'ont pas eu le temps de récolter tous leurs grains. Et se retrouvent bloqués par la pluie, attendant que le taux d'humidité baisse.

Depuis plus d'une semaine, Laurent Delorme guette chaque matin les prévisions météo de France Bleu Orléans, et nous accueille par une boutade : "Lydie Lahaix nous annonce du mauvais tous les jours, alors on laisse la moissonneuse au hangar, on ne la sort pas, on attend". Ce céréalier cultive environ 150 hectares avec son fils, à Andonville et à Outarville. Et il a moissonné la plupart de son blé, de son orge, et de son colza. "Il nous reste deux jours ou deux jours et demi de travail, on a fait le plus gros, mais on n'arrive plus à rentrer le reste".

Pour être récolté, le grain ne doit pas dépasser 15% d'humidité. "Là on doit être encore à 20-22% donc on ne peut rien faire" se désole Laurent Delorme. Lui qui surveille la météo sur six applications différentes installées sur son téléphone, ne parvient pas à trouver le créneau qui lui permettra de tout boucler. "Et pendant ce temps là le grain perd en qualité, il est plus lourd et se rapproche du sol, et donc devient de plus en plus difficile à ramasser avec la moissonneuse".

Tout le monde a moissonné en même temps et vite, cette année

Ces moissons 2021 sont donc particulières, pour les agriculteurs du Loiret. Après un gros épisode de pluie autour du 14 juillet (jusqu'à 70 millimètres d'eau tombés en une journée, par endroit), les cultures sont toutes arrivées à maturité en même temps, et partout. Avant le retour du mauvais temps, tout le monde a donc sorti les moissonneuses, jour et nuit, au point de créer parfois quelques embouteillages à l'entrée des coopératives chargées de stocker le grain. "Mais elles sont habituées, c'est leur travail" rassure Patrick Langlois, président de la FDSEA du Loiret et céréalier lui-même à Autruy sur Juine.

Selon lui, les agriculteurs du Loiret ne s'en sortent pas si mal : "je pense que 90% des grains sont rentrés, même si certains dans l'est du Loiret sont encore en retard" dit Patrick Langlois. "C'est mieux qu'en Essonne ou en Eure-et-Loir, où ils ont moissonné plus tard, et où parfois un tiers seulement de leur récolte est à l'abri".

Un rendement et une qualité variables

Côté rendement, les deux agriculteurs restent prudents : "c'est vraiment très hétérogène, selon les parcelles et les cultures" résume Patrick Langlois. Sur l'orge de printemps, celui qui sert à fabriquer la bière, il évoque un problème de calibre des grains, qui pourrait limiter les quantités livrées aux brasseurs. Et sur le blé dur, celui avec lequel on fabrique les pâtes, l'humidité qui caractérise cette année, pose des problèmes de qualité sur certaines parcelles.