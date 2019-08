Dans le Nord-Ardèche, la sécheresse fait du tort aux agriculteurs

Ardèche, France

Deux épisodes caniculaires en un mois, peu ou presque pas de pluie... La sécheresse frappe l'Ardèche depuis le début du mois de juillet. Il y a trois semaines, tout le département a été placé en alerte renforcée, avec plusieurs mesures de restriction d'eau. La situation devient préoccupante pour les agriculteurs, surtout dans le nord du département.

"Les éleveurs ont eu une récolte inférieure à 50% par rapport à une récolte normale", rapporte Jean-Luc Flaugère, président de la Chambre d'agriculture d'Ardèche. Le manque de fourrage ne se fait pas ressentir pour l'instant mais l'hiver risque d'être rude pour les exploitations.

"Au mois de novembre-décembre, les vaches ne pourront plus aller dehors. Si on ne trouve pas de fourrage à ce moment là, on va avoir de très gros soucis", confirme Antoine Ribes, éleveur à Éclassan.

"Si l’éleveur n'a pas les moyens financiers d'acheter de la nourriture pour ses bêtes, il va être obliger de décapitaliser son cheptel : vendre une, deux, dix vaches pour adapter le troupeau à sa réserve de foin. C'est dramatique." - Jean-Luc Flaugère

Une situation catastrophique partout en France

"Par le passé, c'était seulement quelques départements du Sud qui souffraient de la sécheresse. Ceux du Nord venaient en aide avec des opérations de solidarité, poursuit Jean-Luc Flaugère. _Mais cette année_, les gars nous disent : « on est désolé, nos éleveurs ont besoin de tout leur fourrage, on ne pourra rien vous envoyer ». "

83 départements français sont placés en alerte depuis le début de l'été. 39 sont même en situation de crise.