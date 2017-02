Dans le nord de la Haute-Vienne, les sangliers font des ravages

RAS-LE-BOL. Les agriculteurs en ont assez de voir leurs terres régulièrement saccagées par les sangliers. Selon la fédération de chasse de la Haute-Vienne, l'espèce est en surnombre dans 10% des communes du département.

Les sangliers font des ravages dans les pâtures, les prairies, et champs en tout genre. Le problème n'est pas nouveau dans notre région. Mais dans certaines zones, le phénomène s'accentue et la situation commence à devenir intenable pour les propriétaires agricoles.

Des trous, des mottes, et des bosses

Devant sa parcelle de cinq hectares, Jérôme Mazeras enrage : "regardez ce qu'ils ont fait, des trous partout, ils ont retourné la terre avec leur nez". Cet éleveur de Saint-Sulpice-les-Feuilles (Nord haute-Vienne) est désespéré. Les sangliers sont venus dans sa prairie deux fois en une semaine, laissant à chaque fois de gros dégâts sur leur passage. Le souci, c'est que cette parcelle, il en avait besoin pour faire pousser du foin dans le but de nourrir ses vaches. "Mais là, je ne suis pas sûr d'obtenir le rendement espéré," souffle-t-il, "d'autant que les sangliers peuvent revenir à tout moment."

"On est sinistrés"

Même constat chez Eric Debur, un éleveur installé de l'autre côté de la vallée. "On est sinistrés", lâche-t-il simplement. "Je ne fais plus aucune céréale, pas de maïs, pas de fourrage, ça ne sert plus à rien, ils vont tout détruire." Les sangliers, les deux éleveurs les ont vus arriver il y une dizaine d'années. "Avant, il n'y en avait aucun", raconte Eric Debur. Mais depuis quatre ou cinq ans, le phénomène s'est amplifié. "Ils m'ont ravagé 30 hectares l'année dernière", explique Jérôme Mazeras. Et l'éleveurs a tout essayé pour les arrêter. Les répulsifs, les fils électriques... Selon lui, rien ne fonctionne :

"Quand une horde veut passer les obstacles, surtout s'il y a à manger derrière, elle y arrive sans problème".

Appel aux chasseurs

Souvent impuissants face aux sangliers, les agriculteurs font donc appel aux chasseurs pour leur venir en aide. Et selon Jérôme Mazeras : "il n'y a qu'un abattage massif qui pourrait vraiment régler le problème". Un appel entendu par la fédération de chasse de la Haute-Vienne. Selon Gilles Reynaud, l'administrateur, "il faut augmenter les prélèvements". Mais ce n'est pas chose aisée : "la chasse aux sangliers demande beaucoup d'efforts", souligne-t-il, "c'est même parfois éprouvant". Et puis si on ajoute à cela le fait que l'espèce a un très bon taux de reproduction, et n'a pas de prédateur naturel, on comprend pourquoi la situation devient critiques dans certaines zones.

En attendant, la fédération de chasse de la Haute-Vienne, redouble d'effort et tue davantage de bêtes. 4800 sangliers ont déjà été abattues cette année en Haute-Vienne, c'est autant que l'année dernière, alors qu'il reste encore trois semaines de chasse.