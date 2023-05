Dans le Nord, des nichoirs installés à la ferme pour relancer la population de chouettes

Un premier nichoir installé dans un arbre dans l'espoir d'accueillir une chevêche d'Athéna et ses petits, un autre dans un grenier au dessus d'une étable pour y voir s'épanouir une effraie des clochers et sa famille : tout est prêt chez Laurent Henneron, agriculteur à Steenwerck, en Flandre intérieure. Dans sa ferme, il élève des brebis boulonnaises, seule race ovine originaire de la région et qui est en voie de sauvegarde. Il était donc naturel pour lui d'aller plus loin dans sa démarche en offrant le gîte et le couvert à ces espèces protégées.

Il reste seulement 3.000 couples de chevêches d'Athéna dans le Nord Pas-de-Calais © Maxppp - Lartigue Stephane

Comme dix autres agriculteurs du secteur, l'exploitant a donc répondu à l'appel lancé par la Chambre d’agriculture et le GON (Groupe ornithologique et naturaliste) et a installé avec eux les nichoirs à des endroits stratégiques.

"Pour la chevêche d'Athéna - on l'appelle la petite chouette aux yeux d'or - seulement 3.000 couples nicheurs sont recensés dans le Nord et le Pas de Calais. Car cette espèce qui aime les bocages a bien du mal à trouver un habitat naturel. C'est aussi très compliqué pour l'effraie des clochers, moins de 500 couples recensés", déplore Baptiste Boutilleux, spécialiste au GON, qui a étudié soigneusement l'implantation de ces nichoirs.

L'agriculture intensive vient d'être pointée du doigt par une étude du CNRS sur la chute inquiétante du nombre d'oiseaux en Europe. Il a décliné de 25% ces quarante dernières années, voire de 60% dans les zones agricoles car il y a moins de trous pour se cacher, faire des nids, et moins d'insectes pour se nourrir.

Laurent Henneron s'engage justement à inverser cette tendance. "Notre profession est souvent mise en cause. Mais nous travaillons avec et pour la nature, à son rythme. Mon plaisir est de me lever le matin avec le chant des oiseaux".

Un couple de chouettes effraie mange 3.500 ravageurs par an

La chambre d'agriculture du Nord Pas-de-Calais essaie d'impulser cette dynamique depuis plusieurs années. L'opération a démarré en 2017 dans le Cambrésis avec une vingtaine de nichoirs. Depuis d'autres collectivités se sont engagées. Car pour les agriculteurs ce geste tout simple n'a que des avantages : "Un couple de chouettes effraie mange autour de 3.500 ravageurs par an. L'agriculteur trouve donc un précieux allié pour lutter contre les nuisibles, puisque ces rapaces se nourrissent notamment de campagnols", souligne Sophie Grassien, conseillère en diversité.

Les agriculteurs s'engagent chaque année à observer l'occupation du nichoir. Aujourd'hui des familles sont présentes dans une dizaine d'exploitations, en particulier dans le montreuillois. Dans la région, 112 exploitants sont engagés et 170 nichoirs ont été posés.

