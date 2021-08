Dans le Nord, les moissons se terminent enfin, les pertes sont importantes

Avec plus de trois semaines de retard, les moissons se terminent enfin dans le Nord. La pluie a fortement retardé les opérations et dégradé la qualité des récoltes. A l'heure du bilan, les agriculteurs sont très mitigés.

Dans son exploitation à Hondeghem près d'Hazebrouck, les grains de blé sont à maturité depuis plusieurs semaines, alors Thomas Deschodt guette le ciel tous les matins. "On est à l'affut, dès qu'on peut sortir, même deux heures, on le fait", explique-t-il. Il lui reste encore une dizaine d'hectares de blé à moissonner, un tiers de sa production. "Il n'y a que la météo qui nous a empêché de le faire, donc maintenant même si on ne respecte pas tout à fait les seuils d'humidité, on sortira car il faut sauver la récolte".

Habituellement, toutes les graines sont rentrées au début du mois d'août. Mais les pluies insistantes de cet été ont tout retardé, les grains étaient trop humides, et les champs détrempés. La semaine dernière, ils n'ont pu moissonner que quatre jours. "Il nous faut au moins une semaine complète pour tout faire", précise alors Thomas Deschodt. Le retour d'un temps plus sec et plus ensoleillé ces derniers jours devraient permettre à l'agriculteur de tout terminer.

Des pertes importantes

Les années précédentes, c'est la canicule qui avait fait avancer les moissons, mais les récoltes avaient été bonnes dans les Flandres, avec des terres argileuses qui gardent bien l'eau. "Cette année est vraiment atypique", reconnaît Simon Ammeux, agriculteur à Saint-Sylvestre-Cappel et secrétaire général de la FDSEA du Nord. "On a en moyenne 30% de rendements en moins par rapport à une année normale", constate-t-il.

Du côté de la qualité des récoltes, c'est la même chose. "Tous nos grains ont été déclassés, c'est vraiment pas bon du tout, en qualité, c'est nul", observe-t-il.

On va perdre 10-15 euros par tonnes, ce qui fait 500 à 700 euros par hectare, ce n'est pas neutre - Simon Ammeux, secrétaire général de la FDSEA du Nord

Mais ces pertes, qui s'observent dans la majorité des cultures et pas uniquement les céréales, ne sont pas suffisantes pour être couvertes par les assurances. Ces événements de plus en plus extrêmes interrogent les agriculteurs pour le futur. "On se demande si dans dix ans on pourra toujours avoir les mêmes cultures qu'aujourd'hui... il faudra forcément s'adapter", reconnaît Thomas Deschodt.