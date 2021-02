Dans le Nord-Mayenne les agriculteurs s'adaptent aussi à la vague de froid

Il y a des matins qui piquent plus que d'autres. Se lever tôt est une règle de base évidemment quand on est agriculteur, mais les petits matins sont un peu plus rudes en ce moment pour nos exploitants mayennais. Au Gaec de la Retenue entre Lassay-les-Châteaux et la Baroche-Gondouin, le thermomètre affiche -8°C dès 5h45.

La neige a rhabillé les 200 hectares de la ferme et les quatre agriculteurs ont pris les devants pour faire face à la vague de froid du moment. Dans la salle de traite par exemple explique Sylvain : "comme on fait des travaux actuellement, on a isolé la pièce avec des panneaux sandwichs" explique-t-il. Quelques dizaines de vaches prennent place dans la salle de traite sous l’œil vigilant d'Alice. "Hier soir on a enlevé toute l'eau des tuyaux sur les machines à traire pour éviter que cela gèle et que des glaçons se forment" poursuit-elle. Les exploitants ont aussi couvert les quais de traite.

Sébastien prépare le petit-déjeuner des vaches ! © Radio France - Martin Cotta

Le froid, l'ami des vaches

Les 80 vaches ont passé la nuit dans les grands hangars noirs de la Retenue. Elles profitent d'une paille bien fraîche. "Et les litières sont plus saines, il y a moins d'humidité" d'après Sylvain. Leurs vaches supportent très bien les températures quasi polaires d'après Sébastien. "C'est vrai qu'une vache est plus heureuse à 0°C qu'à 20. Quand il fait chaud elles ne sont pas heureuses car elles ont leurs vestes de cuir. Quand tu as du cuir et du chaud sur toi t'es pas bien" sourit l'agriculteur.

Le froid a également des conséquences sur l'alimentation des animaux. "Elles consomment plus de calories, donc pour produire du lait il faut qu'elles mangent un peu plus. Quand il fait chaud on observe une baisse de production" continue Sébastien. Autre avantage du froid : l'élimination de bon nombre de parasites : les poux par exemple, et certaines mouches.