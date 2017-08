Dans le sud de la Dordogne la récolte des prunes s'annonce très bonne

Les récoltes des prunes sont lancées en Dordogne. Elles vont durer jusqu'au 15 septembre environ. La plupart des vergers se situent dans le sud du département à la frontière avec le Lot-et-Garonne. La récolte 2017 s'annonce belle.

La Dordogne représente 8% des vergers de la Nouvelle Aquitaine, première région productrice de prune. La récolte s'annonce très bonne pour Benjamin Marescassier et son père, agriculteurs à Beaumontois-en-Périgord. Le fils espère 5 à 6 tonnes à l’hectare cette année. "Nous avons pour l'instant du fruit de gros calibre, très sucré. Et donc avec une bonne qualité en perspective. Cette année on a eu du soleil et de la pluie régulièrement donc dans l'ensemble c'est une bonne année. Les signes sont positifs. Ce n’est pas tout le temps comme cela, il y a des fois des années compliquées" explique l'agriculteur. "Si le temps est avec nous pendant la récolte, elle sera belle. On touche du bois" termine Benjamin Marescassier.

La récolte des prunes est un travail méticuleux. Avant toute récolte dans les arbres, il faut ramasser les prunes tombées par terre. C'est le travail de Jean-Pierre au volant de sa récolteuse au sol. "L'important c'est que la prune au sol ne soit pas perdue. On peut s'en servir pour faire des pruneaux. L'avantage c'est que l'on peut sauver la récolte" explique l'ouvrier agricole. Benjamin Marescassier est le propriétaire des terres. Onze salariés l'aident à la récolte depuis le 2 août pour ses variétés précoces. Tout est envoyé ensuite à un transformateur privé du Lot-et-Garonne.

Les journées sont chargées pour Jean-Pierre ouvrier agricole à Beaumontois-en-Périgord © Radio France - Martin Cotta