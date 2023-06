Dans le Sud-Mayenne, la clé de la réussite pour le bio c'est la vente directe à la ferme

Après un boom pendant le premier confinement en 2020, la part des produits bios dans l'alimentation des Français se casse la figure. Elle est passé de 6.4% à 6% en 2022, a annoncé jeudi 1er juin 2023 l'Agence bio, chargée du développement et de la promotion de l'agriculture biologique en France. Les plus affectés sont les magasins bios : plus de 200 ont même baissé le rideau. Dans notre département, ce qui semble sauver les producteurs de bio, c'est la vente directe à la ferme. C'est d'ailleurs la seule variable en hausse d'après l'Agence bio : + 3,9% de ventes.

"En grande surface, on se demande si c'est vraiment du bio"

L'avantage de la vente directe à la ferme ou chez le producteur semble évident : il n'y a pas d'intermédiaire à rémunérer en plus. "Les personnes sont peut-être un peu perdues car en grande surface, c'est compliqué. C'est du bio qui vient d'Espagne, de l'étranger", ajoute Mélanie Sabin, qui fait pain et du lait bios à la ferme du Bois Rangeard à Ballots. "Alors les consommateurs s'interrogent : est-ce que c'est vraiment du bio ? Alors que nous, le bio en France, il a une certification, un cahier des charges qui est vraiment très strict."

Ce qui explique aussi les mauvais chiffres de l'Agence bio, c'est l'inflation croissante ces derniers mois. Mais là aussi la vente à la ferme de produits bios a un avantage, avance Clara Mouthon, maraîchère au GAEC Les Jardins d'Humus à Fontaine-Couverte dans le sud-ouest mayennais : "Comme on n'a pas d'achats de produits extérieurs qui dépendent vraiment du pétrole, du coup, on n'a pas eu tellement d'augmentation de charges chez nous."