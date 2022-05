Dans le Sud-Mayenne, les orages ont entièrement détruit des champs de culture

À Arquenay près de Meslay-du-Maine dans le Sud-Mayenne, Gwennaëlle Roussel montre ses parcelles, dépitée. Ses sept hectares de colza sont presque couchés, les pieds abîmés. "Les gousses ouvertes. Tout ce qui est abîmé, ça ne prendra pas", constate l'éleveuse de volailles. "Je pense que je vais laisser le colza sur le pied pour l'instant, analyser d'ici quinze jours ce que ça donne, prendre un peu de recul, puis on verra bien."

Le colza a été balayé par la grêle et une grande partie est tombée. © Radio France - Selma Riche

"Je n'ai plus rien"

Le pire se trouve quelques mètres plus loin sur l'exploitation. Il ne reste plus rien des plants de tournesol. "J'avais dix centimètres d'eau après les orages de vendredi, j'en avais jusqu'aux pieds. Ça a tout balayé et tout est parti dans le fond, je n'ai plus rien, sauf quelques épis par-ci par-là."

Il ne reste plus que quelques pieds de tournesol éparpillés sur la parcelle. © Radio France - Selma Riche

Il est trop tard, explique Gwennaëlle Roussel, pour replanter du colza ou du tournesol. Le plus judicieux est de refaire pousser du maïs, plus rapide. Pour ça, elle mise sur la solidarité entre agriculteurs. "On est en train de faire une demande auprès des autres agriculteurs pour voir s'ils n'ont pas des fonds de stocks ou auprès des coopératives qui en ont encore de côté pour aider les jeunes à ressemer le maïs dans la foulée." Ce qui compte dans l'immédiat, ajoute-t-elle, c'est d'avoir ce qu'il faut au moins pour avoir du fourrage pour les bêtes cet hiver. "Il faut s'entraider", conclut-elle.

