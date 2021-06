Tarn-et-Garonne : "Ça coûte moins cher d'envoyer des pommes en Chine plutôt qu'à l'autre bout du département"

Un nouveau débat des Régionales se tient ce mercredi soir, à 21h05, à Mirepoix , en Ariège, sur France 3, en partenariat et avec la participation de France Bleu Occitanie. Huit des neufs candidats têtes de liste seront présents. Et France Bleu Occitanie intervient pour parler de #MaSolution, cette grande consultation sur internet avec make.org où vous avez la parole pour donner vos idées. Corinne R. de Verfeil (en Haute-Garonne ) a par exemple participé et propose de " mettre en valeur les produits locaux et taxer les produits lointains. Cette taxe doit être reversée aux agriculteurs locaux ". Suite à cette proposition de Corinne, France Bleu a décidé d'aller voir des agriculteurs pour comprendre leurs besoins, alors que le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle majeur dans l’économie régionale, en particulier pour les zones rurales. Deuxième secteur exportateur, il contribue largement au chiffre d’affaires régional et constitue un des principaux employeurs avec 157.500 emplois en 2017, selon une étude de 2017.

"On a du mal à rester compétitifs"

Parmi les filières emblématiques en Occitanie, il y a bien sûr celle de la pomme. Dans le Tarn-et-Garonne, verger de la France (premier département français producteur de pommes), le groupement Blue Whale compte près de 300 producteurs. Son président Christophe Belloc, qui est aussi vice-président de la Fédération des Fruits et Légumes d'Occitanie expose les attentes et les besoins de la filière : "Nous avons continué à produire en France à un coût compétitif, donc il faut être mesuré dans les contraintes imposées à l'agriculture qui en a déjà bien assez." Pour lui, il ne faut pas non plus opposer les modèles : "Vouloir que tout le monde passe au bio, alors que le marché n'est pas suffisant, cela fait prendre des risques, car la maîtrise d'une production en bio est difficile."

Pierre, 25 ans, a lui replié les filets qui ont sauvé ses pommiers du gel il y a un mois et s'apprête à désherber ses 50 hectares avec un tracteur spécialisé."C'est une machine électronique qui demande beaucoup de compétences, on nous en demande de plus en plus".

Christophe Bello indique par ailleurs qu'il y a un problème avec le "dernier kilomètre" : "On est capable d'envoyer des conteneurs en Chine pour 5.000 euros, mais la logistique pour servir à l'autre bout du département, a de nombreuse ruptures de charge, des endroits où il faut décharger des palettes. Et tous ces frais rendent au final l'accès aux clients très coûteux." Blue Whale a par ailleurs investi 12 millions d'euros dont 900.000 apportés par la Région pour construire une sorte de frigo géant, à Moissac, où 5.000 tonnes de pommes pourront être stockées et où des robots pourront aller chercher les fruits sur des étagères hautes de près de 28 mètres. Il devrait être fonctionnel à l'automne.

Une sorte de frigo géant haut de 28m pour stocker 5.000 tonnes de pommes © Radio France - Clémence Fulleda

Plus de communication ?

Gaël Bardou, Syndicat de Défense du Label Rouge et de l'I.G.P. Ail Rose de Lautrec fait lui une autre proposition aux candidats aux Régionales : "On est à un moment où l'agriculture prend un virage. Il y a beaucoup d'agri-bashing, alors on pourrait avoir des spots publicitaires pour mettre en avant ce que l'on fait.Car je pense que l'on ne communique pas assez sur ce que l'on fait. La Région pourrait donner la parole aux agriculteurs et donner la parole sur des spots."