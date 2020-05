Dans le Tarn-et-Garonne, une plateforme unique pour rapprocher agriculteurs et saisonniers

Les services de l'Etat et les instances agricoles viennent de lancer un numéro de téléphone pour faciliter l'emploi de saisonniers locaux pour les récoltes de fruits. Le recrutement de travailleurs étrangers est impossible à cause des contraintes sanitaires du coronavirus.

Dans le Tarn-et-Garonne, l'agriculture manque de bras, plus que jamais. Le phénomène est amplifié par la quasi impossibilité de recruter des travailleurs étrangers hors espace Schengen, à cause du coronavirus, mais il n'est pas nouveau. L'an dernier, environ 20% des pommes du département n'ont pas pu être récoltées, par manque de main d'oeuvre.

La mise en place d'une plateforme téléphonique était donc prévue depuis plusieurs mois, mais elle a encore plus de sens cette année. En coordination avec les services de l’Etat, les instances agricoles, et Pôle Emploi, le numéro 05 63 63 07 09 est désormais actif. Le Conseil Départemental est aussi dans le jeu, sachant que l'allocation RSA (versée par le département) peut être cumulée avec les salaires agricoles.

Et faute de travailleurs étrangers, ce sont les volontaires locaux, du département ou de la région qui sont visés.

Faciliter la formation pour embaucher

Les agriculteurs peuvent ainsi appeler pour faire connaître leurs besoins en main d'oeuvre. Et les demandeurs d'emploi les connaîtront en composant ce même numéro. La plateforme, installée au lycée agricole de Montauban, sert aussi à les mettre en relation avec les formations, pour rendre les salariés opérationnels rapidement dans les champs.

Il y a urgence à récupérer le plus de main-d'oeuvre possible

"Il y a urgence à récupérer le plus de main-d'oeuvre possible et à organiser des formations", explique Pierre Besnard, le préfet du Tarn-et-Garonne. "Il faut mettre la filière en ordre de bataille pour ne pas se mettre en grande difficulté à la fin du mois". Sachant que le Tarn-et-Garonne va bientôt crouler sous les fruits pendant l'été, avec les melons, les pommes, les prunes, les kiwis et les raisins cultivés dans les vergers du département.