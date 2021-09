Dans le Tursan, les vendanges sont pauvres à cause du gel du printemps

Depuis une dizaine de jours, Jean-Michel Viot, vigneron à Vielle-Tursan, vendange ses vignes qui s'étendent sur 15 hectares. C'est l'heure pour le Landais de constater les dégâts occasionnés par le violent gel d'avril, où il avait fait -6°C dans ses rangs.

Beaucoup de plants n'ont rien donné, ou si peu

Alors que la machine à vendanges sillonne les vignes pour récolter le raisin, Jean-Michel Viot jette un œil sur ses plants. Il voit tout de suite ceux qui ont été touchés par le gel et ceux qui ont été épargnés. "Normalement, on voit un mur de grappes, il y en a partout. Voyez, une grappe qui n'est pas gelée, elle fait cette taille-là à peu près, montre l'exploitant. "_Il y a environ 150 grains en moyenne, et sur celle-là, il n'y en a qu'une vingtaine_". Le vigneron continue de remonter le rang et remarque "ce pied qui est complètement vide, qui n'a aucune grappe".

Le gel ne modifie pas l'organisation des vendanges, si ce n'est que la machine qui travaille dans les vignes fait beaucoup moins d'allers-retours vers la remorque. Forcément, il y a un grand manque à gagner pour l'agriculteur :

En temps normal, ma production équivaut à environ 160.000 bouteilles par an, cette année ce sera 40.000. Ma perte va se chiffrer à environ 50.000 euros. Je vais vivre avec pas grand-chose l'année prochaine

L'assurance va lui permettre de limiter la casse

Heureusement, Jean-Michel Viot a assuré sa récolte, mais il devra payer une franchise de 15%. "L'assurance va payer mes charges et puis il me restera peut-être 1.000 balles par mois", souffle le vigneron.

Si l'exploitant prend avec philosophie le gel qui l'a durement touché, il attend avec impatience ses indemnités, qui doivent tomber à la fin de l'année. Le Landais espère que ça ne prendra pas trop de temps, "étant donné l'ampleur des sinistres non seulement dans le Tursan et le département mais aussi dans toute la France, il va y avoir de telles sommes à payer pour les assureurs qu'on est un peu dans la crainte".