Dans le Vercors : grand succès pour la 10e fête du Bleu

Plus de 20 000 visiteurs se sont pressés du côté de Sainte-Eulalie-en-Royans (Drôme), dans le Vercors, pour fêter le Bleu ! Le fromage typique du massif entre Isère et Drôme gagne en popularité, les producteurs de lait et de fromage ont le sourire.

Nom de Bleu ! Il y en avait des curieux à Sainte-Eulalie-en-Royans ce week-end. Venus du Vercors, et d'au-delà, ils ont assisté à la dixième fête du Bleu, événement désormais ancré dans les traditions. "Je crois qu'on est dans le vrai, ça nous permet de nous rapprocher du public, d'expliquer notre métier", sourit Christophe Bélier, producteur de lait et organisateur. Selon lui, sur les deux jours, plus de 20 000 personnes ont visité la Fête du Bleu (l'entrée était gratuite).

L’événement permet aussi aux éleveurs de sentir la ferveur populaire envers un métier pas toujours facile. © Radio France - Alexandre Berthaud

Plusieurs années de hausse des ventes

Une telle fréquentation, c'est un signe qui ne trompe pas : le Bleu du Vercors-Sassenage (appellation officielle), et tout le Vercors avec lui, a le vent en poupe. Emmanuel Drogue peut en témoigner, lui qui voit sa production monter chaque année. Ce producteur de Bleu basé à Saint-Martin-en-Vercors estime que cette bonne pente découle directement de la communication : "Aller à Paris au Salon de l'Agriculture, montrer qu'on travaille dans le Vercors, c'est important".

Le travail des agriculteurs avec les bêtes, la manière de les soigner, est également mis en avant. © Radio France - Alexandre Berthaud

Les producteurs laitiers à la fête

Les laitiers eux aussi bénéficient de la bonne santé générale. Et ils sont bien conscients que l'AOC et l'AOP (Appellation d'Origine Contrôlée / Protégée) dont bénéficie le Bleu du Vercors-Sassenage aide. "Je vends mon litre de lait 43 centimes à la coopérative Vercors-Lait", raconte Loïc Duchene, producteur de lait bio. Certains de ses collègues ne produisant pas pour des coopératives fournissant des AOC / AOP ont plus de mal à s'en sortir : "ils ont les mêmes charges que nous, je les côtoie, et on se dit qu'on a de la chance".