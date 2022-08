Dans le verger d'Eric Michel à Secondigny, la récolte des poires a commencé avec une semaine d'avance

Dans les allées de poires williams d'Eric Michel à Secondigny dans les Deux-Sèvres, la récolte commence ce mercredi 10 août. "On a une semaine d'avance", indique l'arboriculteur, installé depuis plus 35 ans. "La qualité est là, niveau goût, le calibre est pas mal non plus. Il n'y a que le gel qui a laissé des traces sur l'épiderme du fruit mais l'intérieur du fruit n'a pas de dégât, ça n'a aucune incidence ni sur le goût, ni sur la qualité", insiste Eric Michel.

Ces traces sont des anneaux de gel, ils n'ont aucune incidence sur le goût ou la qualité. © Radio France - Noémie Guillotin

On a été obligé de les protéger du soleil, comme quelqu'un qui se met de la crème

Autre conséquence liée à la météo plus récente, "on a quand même quelques fruits en bordure de verger ou en bout de rangée qui sont brulés par le soleil", constate Eric Michel. Malgré la pulvérisation "de talc, c'est de d'argile c'est naturel. On a été obligé de les protéger du soleil comme quelqu'un qui se met de la crème. Sur les marchés ou dans les magasins il y aura des fruits qui sont plus blancs, ce n'est pas du produit de traitement", précise le producteur.

Les arbres ont dû être épurés, plusieurs fois. "Compte tenu des températures et du manque d'eau, il a fallu repasser plusieurs fois, enlever les petits fruits bloqués par la chaleur", explique-t-il. Un travail qui permet aussi d'anticiper 2023. "Des arbres trop chargés, avec une température élevée et la sécheresse il n'y aura pas de bourgeons qui vont se reformer pour produire l'année prochaine".

De l'avance aussi pour les pommes

Du côté des pommes, qui représentent 90% de la production du verger, "qualité et quantité, on sera pas mal non plus", se réjouit Eric Michel. "On a encore un petit calibre à prendre pour les variétés les plus précoces qui vont se cueillir la semaine prochaine ou la semaine du 22 août". Pour les plus tardives type clochard, belchard, "le calibre est en train de se faire en ce moment si on a toujours cette prévision de pluie fin de semaine début de semaine prochaine avec des températures plus basses, on devrait arriver à prendre quelques millimètres".

Une précocité qui fait que poires et pommes vont se retrouver sur les étals aux côtés des fruits de l'été.

Les saisonniers absents

Pour cette récolte, Eric Michel retrouve l'équipe avec qui il a réalisé l'éclaircissage. "Des gens à la retraite. La moyenne d'âge c'est 65 ans. C'est ce sont que des habitués, des clients", explique l'arboriculteur. Des retraités qui voulaient s'occuper ou pour certains qui ont besoin d'un complément. "Mais on a zéro postulant dans les jeunes ou les gens qui sont censés chercher du travail".