Dans le vignoble de l'Orléanais, un dernier mois "décisif" avant les vendanges

"C'est un mois déterminant qui s'annonce, c'est là que tout peut se jouer". Hubert Piel, producteur de vins de l'appellation Orléans et Orléans-Cléry, à la tête du Domaine de Saint-Fiacre, à Mareau-aux-Prés, rappelle que dans la vigne, rien n'est joué avant les vendanges, prévues en gros dans environ un mois. "On devrait commencer mi-septembre" dans le vignoble de l'orléanais. Même si tout peut changer très vite, "c'est au jour le jour".

Le cru 2023 est très prometteur, selon lui, "il s'annonce bien équilibré, il y a une belle récolte" dit le vigneron, mais il reste prudent. "C'est le money-time, maintenant, on sait que ce dernier mois est décisif. S'il y a des pluies qui arrivent, la physionomie de la vigne peut changer". Lui espère du soleil : "là, la vigne a tout ce qu'il faut, elle a eu de la pluie en quantité en juin et juillet, maintenant il faut de la chaleur".

70 millimètres de pluie en juin et juillet

La pluie, justement, tombée en abondance, a-t-elle eu des conséquences sur la qualité du raisin ? Hubert Piel reconnaît que, comme d'autres terroirs, les vins de Loire souffrent du mildiou cette année, ce champignon responsable de bactéries qui altèrent la qualité des grappes. "C'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est la star de l'été, cela a été très médiatisé" dit Hubert Piel, en référence aux vignerons du bordelais, qui parlent de catastrophe. "Mais voilà, c'est comme ça, c'est une année à mildiou, quand on demande aux gens qui viennent nous acheter du vin, ils disent qu'ils en ont sur leurs tomates. On le sait, on est dans la Loire, on est habitués".

Malgré tout, la maladie semble avoir été contenue dans les vignes d'Hubert Piel. "De toute façon, les pluies de l'été n'y sont pour rien, ça se joue avant, le mildiou. Ca oblige à surveiller les vignes de plus près, à y être tout le temps, à observer, à corriger, mais c'est norte métier". Quant aux 70 millimètres de précipitations enregistrées en juin et juillet, cela a été plutôt bénéfique selon lui, "la vigne a besoin d'eau". A condition que maintenant, on laisse le soleil et la chaleur faire son travail. C'est ce qui est prévu pour les prochains jours.