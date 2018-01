Depuis une semaine, le projet de Plan national d'action pour le loup pour les six prochaines années est mis à la consultation. Le public peut donner son avis jusqu'au 29 janvier. Élus, éleveurs et défenseurs de l'environnement sont tous très critiques mais pas pour les mêmes raisons.

Le public est appelé à donner son avis depuis une semaine et jusqu'au 29 janvier sur la gestion du loup en France les six prochaines années. Le projet de Plan national d'action pour le loup donne pour la première fois un chiffre : l'État veut parvenir à une population stable de 500 loups sur le territoire français d'ici 2023. Un chiffre qui provoque la réaction de l'Association nationale des élus de la montagne, l'ANEM. Les élus vont rencontrer les représentants des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l'Agriculture et entendent revoir ce seuil à la baisse.

"Il est anxiogène pour les éleveurs d'entendre qu'il faut encore davantage de loups, ils ne comprennent pas" Marie-Noëlle Battistel, présidente de l'ANEM, députée de l'Isère

Pour France Nature Environnement, ce sont les mesures d'assouplissement pour les tirs qui suscitent les plus vives critiques. La FDSEA des Savoie, dans un communiqué publié le 10 janvier, rappelle qu'elle "demande depuis le longs mois à l'État de remettre l'élevage au coeur des préoccupations de ce nouveau Plan Loup avec un objectif de "Zéro attaque" sur les troupeaux" et en conclusion, demande "au Président de la République de prendre ses responsabilités en répondant à la détresse des éleveurs en corrigeant ce projet Plan Loup".