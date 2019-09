Dans les bois de Loudon, chevreuils, cerfs et biches dévalisent les maraîchers

Maraîchers, forestiers et agriculteurs s'inquiètent de voir de plus en plus de cervidés ravager leurs terres et manger leur récolte. Ils craignent que la situation se détériore encore et qu'ils ne puissent plus travailler.

Parigné-l'Évêque, France

"Je ne compte plus les pertes, sinon j'y passe un temps fou". Philippe Blin est maraîcher. La semaine dernière, il a perdu 50% de sa récolte de laitues. La faute aux chevreuils... et à des nouveaux venus, depuis quelques mois : les biches, et les cerfs. Dans son champ de salade, on ne compte pas non plus les traces de pattes d'animaux. "Regardez, ça c'est un sabot de biche". Philippe Blin est devenu, malgré lui, expert en empreintes.

Au milieu des salades, de nombreuses traces de sabots de biches et de chevreuils. © Radio France - Manon Claverie

"Les cervidés ont les mêmes goûts que les humains. Ce qui les intéresse, c'est la pomme : les feuilles blanches, le cœur de la salade. Ils les arrachent et s'en vont les déguster à l'abri des chasseurs".

Les cervidés mangent la pomme de la salade, son cœur, sans lequel le légume ne peut être commercialisé. © Radio France - Manon Claverie

Les chasseurs, justement, sont pour Patrick Girard en partie responsables du problème. Ce fils de forestier, constatant dans la parcelle de son père les dégâts causés par les animaux, se fait depuis un an et demi le porte-voix des exploitants inquiets, dont il recueille les témoignages. "Les chasseurs veulent toujours plus de gibier, regrette-t-il. Ils le nourrissent et leur population ne cesse d'augmenter".

Quarante bracelets de chasse supplémentaires

En mai, il a saisi la Direction départementale des Territoires. Elle a décidé de délivrer quarante bracelets - des permis de chasser le gros gibier - supplémentaires à la Fédération de chasse. Pour lui, "c'est loin d'être suffisant".

Tout ne va pas se régler en un jour - Henri-Jacques Caumont de la Force.

Dans un entretien publié dans Le Maine Libre, le président de la Fédération départementale des chasseurs Henri-Jacques de Caumont la Force assure quant à lui avoir conscience du problème, prendre "les mesures qui lui semblent nécessaires" pour le résoudre, mais prévient : "Tout ne va pas se régler en un jour."