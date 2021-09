Dans les bois tourangeaux, attention aux champignons toxiques !

Avec la pluie tombée cet été, les champignons sont sortis plus tôt que prévu cette année. Une aubaine pour les cueilleurs amateurs mais il faut faire très attention aux risques d'intoxication. Un professionnel de mycologie fait le point sur les règles à suivre pour ne pas se faire avoir.

Les champignons sont de sortie plus tôt que prévu cette année.

Si vous connaissez un coin à champignons, il est possible qu'il soit prochainement rempli de cèpes, bolets, chanterelles ou autre pleurotes. Cette année, les champignons sont sortis bien plus tôt que prévu en raison de la pluie tombée cet été. Avec un sol encore bien humide et la baisse des températures de l'automne qui approche, de nouvelles poussées sont bientôt prévues.

La prudence doit rester de mise cependant si vous êtes cueilleur amateur car il existe de nombreuses espèces toxiques dont beaucoup ressemblent à s'y méprendre aux champignons comestibles.

Didier Raas, pharmacien à Loches et membre de l'association de botanique et de mycologie de Sainte-Maure de Touraine, explique comment ne pas se faire avoir.

Avant de consommer un champignon, il faut s'assurer de l'espèce en présence "car dans chaque genre de champignon, il y a des espèces comestibles et des espèces vénéneuses voire mortelles".

Les champignons doivent être débarrassés de toute pollution "donc jamais de cueillette près des routes, près des environnements pollués".

Les champignons doivent toujours être consommés bien cuits "et en quantité raisonnable".

En cas de soupçon d'une intoxication ou d'apparition de désagréments, il faut consulter un médecin. "Si c'est moins de six heures, généralement c'est une intoxication qui n'est pas majeure mais pour toutes les intoxications au-delà de six heures, la seule solution est le centre anti-poison".

En cas de doute sur votre récolte, il ne faut pas hésiter à la montrer à des spécialistes comme les pharmaciens ou les associations de mycologie.