Dans les Côtes de Toul, les viticulteurs aux petits soins pour éviter le développement du mildiou

Plus de 60 mm d'eau tombés en seulement 2-3 jours dans le Toulois la semaine dernière. Immanquablement, le mildiou a fait son apparition sur certaines parcelles de l'AOC Côtes de Toul. Des tâches brunâtres sur des feuilles, des petits grains de raisins rabougris, comme ici sur une parcelle du Domaine Lelièvre, à Lucey. "Le mildiou sur grappe, ça veut dire que les grappes vont sécher, elles n'arriveront pas à terme", précise David Lelièvre. "Heureusement", ajoute-t-il, "c'est plutôt localisé."

Des grappes touchées par le mildiou © Radio France - Isabelle Baudriller

Des grappes saines © Radio France - Isabelle Baudriller

David Lelièvre qui relative : "On s'en sort plutôt mieux que pas mal de nos voisins. Je pense aux Mosellans, Allemands, Luxembourgeois dont les caves aujourd'hui sont sous l'eau. Je pense aussi aux Champenois qui, pour certains, ont perdu leur récolte parce le mildiou s'est installé. Ils n'ont pas trouvé de moments pour aller traiter. On s'en tire plutôt pas trop mal."

David Lelièvre, du Domaine Lelièvre à Lucey © Radio France - Isabelle Baudriller

Les traitements ? Des produits naturels au Domaine Lelièvre qui sortira son premier millésime bio à l'automne prochain. Au total, 60% des parcelles de l'AOC Côtes de Toul seront certifiées Agriculture biologique cette année, contre 40% en 2020. "Depuis un mois, on a accéléré la cadence des traitements à base de cuivre, d'huiles essentielles et même du lait contre l'oïdium (autre maladie de la vigne)", explique David Lelièvre. "Au lieu de les faire tous les 15 jours, on est à une fois par semaine car ce sont des produits de contact et quand il pleut, ça lessive et la plante n'est plus protégée."

Stéphane Vosgien, président de l'Organisme de Défense et de Gestion de l'AOC Côtes de Toul © Radio France - Isabelle Baudriller

Comment se profile la récolte ? Stéphane Vosgien, producteur à Blénod-lès-Toul et Bulligny et président de l’Organisme de Défense et de Gestion des Côtes de Toul, reste prudent. "Ca ne devrait pas être trop trop mal. A l'heure où je vous parle, les dégâts de mildiou ne sont pas très importants. Il peut y avoir des aléas mais les conditions peuvent être aussi très favorables. C'est la nature qui va décider !"