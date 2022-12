Dans les Deux-Sèvres, la vaccination contre la grippe aviaire divise les éleveurs

Depuis le 1er août 2022, plus de 3 millions d'oiseaux ont été abattus en France à cause de la grippe aviaire. (photo d'illustration)

Le vaccin représente un grand espoir pour sortir de la crise de la grippe aviaire. Voilà pourquoi le gouvernement a décidé de lancer la première campagne de vaccination à l'automne 2023. C'est l'ambition affichée ce jeudi 22 décembre par le

Ministre de l'agriculture Marc Fresneau, en déplacement en Vendée . Il faut dire que l'Europe connaît la pire épidémie de grippe aviaire de son histoire avec plus de 50 millions d'oiseaux abattus entre l'automne 2021 et l'automne 2022, et ce, uniquement dans les élevages contaminés.

Depuis le 1er août 2022, en France, plus de 3 millions de volailles ont été abattues, dont une majorité en ce mois de décembre. Cela a notamment été le cas dans cinq exploitations des Deux-Sèvres début novembre . Mais dans ce département, le vaccin divise les éleveurs. eux-sèvres

"Au nom de la désespérance de beaucoup de mes collègues éleveurs, je me dis : on n'a pas le droit d'écarter ça"

Jean-Paul Gobin est éleveur à Neuvy-Bouin, à l'ouest de Parthenay. Il élève environ 10. 000 volailles en temps normal : des poulets, des pintades, des canards. Mais en ce moment par exemple il n'a plus de canards, car avec la grippe aviaire impossible de trouver des cannetons. Ce vaccin, c'est donc un soulagement pour lui : "Dans certaines productions, je ne vois pas d'avenir s'il n'y a pas la vaccination, notamment pour les canards gras", il ajoute "au nom de la catastrophe, au nom de la désespérance de beaucoup de mes collègues éleveurs, je me dis : on n'a pas le droit d'écarter ça".

Pour autant, cet éleveur se montre prudent, "J'ai peur que cela soit vu comme la solution miracle". Cette vaccination doit s'ajouter à d'autres mesures de prévention, et Jean-Paul Gobin rappelle que "que le principal facteur de diffusion de ce virus, c'est quand même les densités. Il y a trop de volailles dans certains élevages, il y a trop de volailles dans certaines régions et ça, c'est une bombe. Quand un virus arrive, il y en a tellement qu'il y a une explosion. Donc il faut vraiment qu'on travaille là dessus".

"Un pansement sur un fonctionnement à bout de souffle"

À une vingtaine de kilomètres de là, à Mazières-en-Gâtine, Hélène Bailly élève quelques 3.500 poulets, pintades et chapon. Cette éleveuse qui produit en bio a, elle, des doutes face au vaccin. À ses yeux c'est une solution de court terme "pour calmer la catastrophe qui est en train d'arriver, pour calmer l'inquiétude de la filière".

Hélène Bailly craint que ce vaccin soit, non pas vu comme une solution miracle, mais comme un "pansement sur un fonctionnement à bout de souffle". À ses yeux l'épidémie historique que connaît l'Europe n'est qu'un symptôme d'une "agriculture qui va dans le mur avec de trop fortes concentrations, des animaux stressés et en mauvaises santé avec des transports". Elle estime donc qu'il serait *"*dommage qu'on fasse un vaccin et qu'on ferme les yeux sur tout ce qu'il y aurait à changer pour le bien être des animaux". D'ailleurs, Hélène Bailly l'assure, elle ne vaccinera pas ses volailles l'année prochaine si on lui propose.

D'ici l'automne 2023 et la première campagne de vaccination que vise le Ministre de l'agriculture, il va falloir développer des vaccins assez efficace contre le virus actuel, obtenir les autorisations de mise sur le marché. Il faudra ensuite les produire, définir la stratégie vaccinale et chiffrer son coût.