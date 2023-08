Dans les Flandres, la culture du lin prend du retard à cause de la météo

Dans le champs de Frédéric Lay, agriculteur à Socx dans les Flandres, le lin vient d'être arraché il y a quelques jours seulement. "Normalement, on le fait plus tôt dans l'été mais là, tout a été décalé. A cause de la pluie au mois de mars, on a planté plus tard, trois à quatre semaines plus tard, début mai. Ce qui veut dire que la maturité arrive plus tard aussi." Alors qu'en ce début du mois d'août, tout devrait déjà être arraché, "on considère qu'il reste encore 30% de lin à récolter dans les Flandres" cette année.

Si pour sa part, Frédéric Lay a pu arracher tout son lin, il n'en a pas fini avec la météo pour autant. "Une fois qu'on a arraché tout le lin, on le laisse sur le sol pour la phase du rouissage. Le lin a alors besoin d'une alternance de soleil et de pluie. Ensuite, une fois qu'il a pris la meilleure couleur possible, il faut du vent pour le sécher. Et après seulement, on peut l'enrouler."

Une fois le lin arraché, il doit rester sur le sol humide et roussir avec de la pluie et du soleil © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

Sauf que la météo du moment est plutôt pluvieuse qu'ensoleillée. Pour autant, Frédéric Lay reste optimiste pour le mois d'août : "Oui, on a pris du retard mais la météo peut aussi être d'un coup en notre faveur et rattraper le temps perdu. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir."

Une perte de 20% des récoltes anticipée

En revanche, le nombre de tonnes récoltées, lui, est assez impacté par cette météo. "La culture du lin est assez sensible et elle se fait sur un temps court. Donc forcément, sur ce temps court, s'il y a un excès du climat, il y a un impact sur le rendement. Cette année, il est moins bon qu'une année normale... On a environ 20% de moins."

Frédéric Lay, agriculteur à Socx et président des producteurs de lin du Nord © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

La demande mondiale en lin étant de plus en plus forte, il reste l'espoir de compenser les pertes en faisant grimper les prix. "Ce qui est motivant pour le producteur, c'est cette demande très forte depuis quelques années : le lin est dans l'air du temps. Et, de par l'offre et la demande, on a quand même des prix élevés*. C'est stimulant parce qu'une année où on a pas forcément le meilleur rendement, le prix compense,** on a envie de continuer et de faire mieux l'année d'après."*

Cette demande mondiale se tourne en priorité vers la France, premier pays producteur au monde avec 75% de la production sur ses terres, majoritairement celles du Nord Ouest de la métropole. Après la Normandie, les Hauts de France sont la 2e région productrice de lin avec 35% de la production française.