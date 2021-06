Dans les Landes, la réforme de la PAC 2023-2027 inquiète les agriculteurs bio

Vous les avez peut-être vus, cette semaine, nus sur les réseaux sociaux. Les agriculteurs bio de France s'exhibent dans le plus simple appareil munis d'une pancarte "la bio à poil". Ces exploitants dénoncent la réforme de la Politique Agricole Commune 2023-2027 qui comprend une baisse de l'aide à la conversion en agriculture biologique et la fin de l'aide au maintien en agriculture biologique.

La fin de l'aide au maintient

Dans les Landes, l'agriculture biologique représente 6 à 7,5 % de la surface agricole, soit plus de 520 agriculteurs bio.

Et pour eux, la fin de l'aide au maintien en agriculture biologique représente une perte conséquente. " C'est 130 € par hectare qu'on perdra chaque année. Cela va impacter les revenus d'exploitation et remettre en cause la pérennité de plusieurs d'entre elles c'est sûr" soupire Mélanie Martin. Elle est maraîchère à Saint Pierre-du-Mont depuis 8 ans elle le sait : la fin de l'aide au maintien c'est le début de la galère.

Cette aide était destinée aux exploitants convertis depuis plus de 5 ans et pouvait attendre 10 000€ par an. Sa disparition était programmée depuis 2017. Pour compenser sa perte la région Nouvelle-Aquitaine avait décidé de la verser de sa propre poche, transformant l'aide européenne en aide régionale. Problème la région avait prévenu : elle ne compenserait que jusqu'en 2022. Or 2022 approche et le gouvernement acte la fin de l'aide au maintien en 2023.

S'ajoute à cela la programmation d'une baisse du montant de l'aide à la conversion. Autant de futures mesures qui font craindre un mouvement de déconversion : les agriculteurs bio ne pouvant plus se rémunérer en étant reconnus bio, ils reviendraient à l'agriculture conventionnelle, voir ils quitteraient les champs.

Le refus du paiement pour services environnementaux

Le gouvernement chargé de redistribuer les aides de la PAC, selon le principe de subsidiarité, prévoit de créer le label "haute valeur environnementale". Là encore il y a désaccord entre l'Etat et les agriculteurs bio.

Le label en question doit rétribuer à même hauteur exploitations en agriculture raisonnée et exploitations biologiques. La stratégie pose un problème d'équité : l'agriculture raisonnée limite certes ses intrants et son usage des pesticides mais n'y a pas renoncé, quand le bio l'a supprimé de son cahier des charges. Des choix qui impliquent une nette hausse des coûts de productions, laquelle n'est pas prise en compte par le label "haute valeur environnementale" car il prévoit la même rétribution pour chaque bénéficiaire quelque que soit son étiquette.

De plus, pour Emmanuel Plantier, conseiller auprès de la Chambre d'Agriculture des Landes, un tel label "ne garantit en rien le respect du bien être animal ou de l'environnement qui sont des principes de l'agriculture biologique, des principes qui impliquent des coût de production conséquents. "

La crainte d'un mouvement de machine arrière

Dans les Landes, la surface agricole bio passe de 3% à 7% entre 2017 et 2020. Le nombre d'exploitants agricoles classés en bio double en trois ans grâce aux aides de la PAC et la volonté affichée et affirmée de développer l'agriculture biologique.

En France, les aides de la PAC représentent 2/3 des revenus d'un agriculteur. Face à leur diminution assumée les syndicats comme le MODEF et les association comme AGRIBIO 40 craignent de voir les exploitants agricoles revenir au modèle conventionnel, voir quitter leurs champs.