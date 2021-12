Crise sanitaire : dans les Landes, le nombre de pêcheurs à la ligne bondit de 24 % en 2021 par rapport à 2019

Avec la crise sanitaire, le nombre de pêcheurs à la ligne a considérablement augmenté en 2021. Il augmente de 24% par rapport à 2019. Cette hausse est particulièrement notable chez les moins de 18 ans et chez les femmes.

La saison de pêche à la ligne 2022 est lancée dans les Landes. Les cartes pour aller pêcher les carpes, les brochets, les perches sont en vente depuis la mi-décembre. La Fédération de pêche dans le département fait le bilan 2021 et il est bon, très bon même. Cette année, le nombre de pêcheurs à la ligne bondit de 24% par rapport à 2019. Cette hausse amène donc le nombre d'adhérents à quasiment 25.000.

Il revient au niveau d'il y a 15 ans selon la Fédération de pêche dans les Landes et cette hausse est liée à la crise sanitaire. D'abord interdite au début de l'épidémie, la pêche est de nouveau autorisée fin 2020. C'est même l'une des rares activités qu'il est encore possible de pratiquer et elle séduit énormément.

Beaucoup de jeunes pêcheurs supplémentaires

Tout se passe en pleine nature, la distanciation est facile à respecter au bord d'un étang ou le long d'un cours d'eau. Même avec les restrictions de déplacements, c'est compatible car les Landes comptent plus de 80 plans d'eau, il y en a donc forcément un près de chez soi.

Cet effet se fait surtout ressentir chez les jeunes, les moins de 18 ans. Le nombre de jeunes adhérents augmente de 39% cette année, par rapport à 2019. "Il y a eu des périodes de confinement où les collèges étaient fermés donc beaucoup de 12-16 ans se sont naturellement tournés vers l'activité pêche", explique Jérémy Hanin, responsable développement de la fédération de pêche dans les Landes.

La moitié des cartes commandée par internet

Comme les enfants viennent avec leurs parents, et notamment leurs mamans, le nombre de cartes découverte femme a lui aussi bondi. Il augmente de 37% en deux ans. La moitié de ces cartes de pêche 2021 a été commandée par internet, c'était seulement 30% en 2019. C'est là aussi un effet de la crise sanitaire où tout se faisait à distance, selon la Fédération de pêche des Landes.