Indre-et-Loire, France

A quelques semaines des vendanges, les vignerons de Touraine ont plutôt le sourire. Même s'il faut toujours rester prudent tant que le raisin n'est pas encore ramassé. Le millésime 2018 s'annonce plutôt bon. Très bon même sur la qualité. Et tant pis si la récolte ne sera pas très abondante cette année.

On a démarré avec un beau printemps puis un bel été qui continue avec une très belle luminosité. Rien de mieux pour la maturité des raisins. La vigne n'a pas vraiment souffert de la sécheresse même si un peu plus d'eau aurait permis d'avoir une récolte plus conséquente. Mais ce n'est pas un drame non plus car on aura une belle qualité," Philippe Pitault, viticulteur à Bourgueil et président des vignerons indépendants d'Indre-et-Loire

Des vendanges précoces

Les premiers coups de sécateurs devraient être donnés entre le 10 et le 15 septembre pour les vins blancs du côté de Montlouis, Vouvray, Amboise... Et entre le 20 et le 25 septembre pour les vins rouges à Bourgueil ou encore à Chinon. Soit une quinzaine de jours d'avance.

Le mildiou a fait des ravages dans certaines parcelles bio

C'est le gros point noir de ce cru 2018. Avec les orages et le déluge de juin dernier, le mildiou a été particulièrement virulent cette année. La maladie a ravagé beaucoup de parcelles bio dans lesquelles les traitements alternatifs ont été insuffisants.

Chez Jacky Blot à Montlouis-sur-Loire, certaines grappes n'ont pas résisté au mildiou © Radio France - François Desplans

C'est surtout le cas dans l'Est tourangeau. Même si les pertes sont inégales selon les parcelles et les domaines, certains vignerons bio pourraient perdre entre 30 et 50% de leurs futures récoltes. Une très mauvaise nouvelle pour certains qui sortent déjà de deux années difficiles à cause du gel.