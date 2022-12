Dans les Vosges, le ministre de l'Agriculture plaide pour une meilleure rémunération des éleveurs laitiers

Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture de la Souveraineté alimentaire, est à Epinal, dans les Vosges ce mercredi 7 décembre. Il vient participer aux assises du lait, organisées par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricole. La question d'une meilleure rémunération, et d'un prix plus juste dans les supermarchés, sera cruciale.

"Il n'y aura pas de renouvellement des générations si jamais il n'y a pas de rémunération", admet le ministre sur France Bleu Lorraine. Sur le dossier des négociations avec la grande distribution, Marc Fesneau estime que les revalorisations consenties par certains acteurs sont loin d'être suffisantes. "J'appelle la distribution et la transformation à prendre leurs responsabilités : on a annoncé un objectif de 500 € la tonne de lait et c'est ce vers quoi il faut tendre."

"La décapitalisation, c'est le grand risque que nous avons devant nous."

L'autre motif d'inquiétude, c'est la décapitalisation des exploitations. Selon la FDSEA dans les Vosges, elle concerne 10% des éleveurs depuis le début de l'année. Un sujet sur lequel le ministère de l'Agriculture est particulièrement vigilant. On sait très bien qu'un élevage laitier qui disparaît, c'est un élevage qui ne réapparaît pas", ajoute Marc Fesneau. On a besoin de travailler sur la question de la rémunération, mais aussi sur les contraintes humaines et les contraintes de temps que sont celles des éleveurs."

La loi d'orientation et d'avenir de l'agriculture, présentée en 2023, devra apporter des réponses concrètes.