Dans les Vosges, les agriculteurs animent une fresque géante pour le passage du Tour de France

Le Thillot, France

Une vache qui se sert un bol de lait ! L'agriculture de montagne et en particulier la production laitière seront mises à l'honneur ce jeudi après-midi dans le massif des Vosges à l'occasion de la 6è étape du Tour de France entre Mulhouse et La Planche-des-Belles-Filles.

Le peloton va faire une courte incursion dans les communes vosgiennes de Saint-Maurice-sur-Moselle, Fresse-sur-Moselle et Le Thillot. Les agriculteurs de la FDSEA 88 en profitent pour animer une fresque au col des Croix, au Thillot. Elle s'étend sur 80 mètres de longueur et 45 mètres de large et sera survolée par l'hélicoptère du Tour.

"Elle est réalisée en bâches, en tissus, tous les matériaux qu'on trouve sur une exploitation", explique Damien Perry, délégué cantonal du syndicat agricole. "Les agriculteurs de 19 départements au total réalisent un visuel. Il y a un concours et les trois premiers sont classés. Si on a la chance d'être dans les trois premiers, ce sera une fierté !"

Pour admirer cette fresque en direct, rendez-vous devant vos écrans aux alentours de 16h30 ce jeudi.