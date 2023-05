Le ministre de l'Agriculture annonce 60 millions d'euros d'aide pour la filière bio

Dans une ferme de l'Oise, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a annoncé ce mercredi qu'une "enveloppe de crise" de 60 millions d'euros serait débloquée pour aider les producteurs en agriculture biologique, qui traversent une période inédite de difficultés avec une offre qui excède la demande. Après des années de croissance à deux chiffres, les consommateurs achètent de moins en moins de ces produits, notamment à cause de l'inflation alimentaire.

Favoriser la commande publique de produits bio

Pour stimuler les achats, le ministre a annoncé qu'il allait actionner le levier de la commande publique afin de redresser la demande. Il s'est engagé à ce que les cantines sous la responsabilité de l'État (ministères, prisons, armées) atteignent l'objectif de 20% de bio dans leurs menus d'ici la fin de l'année : "on va commencer par donner l'exemple nous-mêmes", a déclaré Marc Fesneau, en visite dans une exploitation de Bonnières, dans le nord de l'Oise. Cet objectif de 20% de bio est pourtant déjà inscrit dans la loi Egalim.

"On est encore loin des 20% mais certains exemples comme la ville de Bègles (70% de bio), 44.000 habitants, ou d'Epinal (68% de bio), 33.000 habitants, démontrent qu'il est possible d'atteindre l'objectif et de le dépasser très largement", a souligné auprès de l'AFP Laure Verdeau, directrice de l'Agence bio, chargée de développer et de promouvoir l'agriculture biologique française.

Coup de frein

Après une croissance exponentielle, qui avait dopé les conversions vers cette agriculture sans pesticides ni engrais issus de la chimie de synthèse, les produits bio ont de moins en moins la cote. Les consommateurs, essorés par l'inflation (+15% sur un an en avril pour l'alimentation), se détournent du bio au profit d'alternatives moins chères.

Une première "aide d'urgence" aux agriculteurs bio, de dix millions d'euros, avait été actée au Salon de l'agriculture, fin février. La somme, présentée par la Première ministre Elisabeth Borne aux professionnels agricoles lors d'une session à huis clos, avait été jugée "anecdotique" voire "méprisante" par des organisations. À peine élu président du syndicat agricole majoritaire FNSEA, Arnaud Rousseau avait réclamé mi-avril un "plan massif", de "50 à 100 millions d'euros", pour les producteurs bio qui "traversent une crise sans précédent".