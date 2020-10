Dauphins capturés par accident : des pêcheurs du golfe de Gascogne vont équiper leurs bateaux de caméras

La ministre de la Mer, Annick Girardin a donc tranché : il n'y aura pas d'interdiction de pêcher pendant deux semaines l'hiver prochain. L'Union européenne envisageait cette mesure pour limiter les captures accidentelles de dauphins, notamment dans le Golfe de Gascogne. C'était aussi un souhait des associations de protection de l'environnement. France Nature environnement demandait même une fermeture de la pêche pendant deux mois l'hiver prochain. L'ONG dénonce le choix de la ministre : "une décision idéologique et irresponsable qui laisse présager un désastre cet hiver.

Cette mesure ne se justifie pas en l'état des connaissances scientifiques a expliqué la ministre aux représentants des pêcheurs du littoral atlantique lors d'une rencontre mercredi soir à Saint-Nazaire. Cette rencontre faisait suite à une réunion de travail sur le sujet avec eux, des ONG et des scientifiques. Il faut donc renforcer ces connaissances avant d'envisager des mesures de fermeture de pêches.

La ministre de la Mer a demandé en retour des engagements aux pêcheurs. Ils vont s'engager à participer à des études pour mieux comprendre les captures accidentelles de dauphins et appréhender l'état de conservation de la population de ces cétacés atteste le président du comité régional des pêches de Nouvelle Aquitaine, le Landais Patrick Lafargue.

Parmi les mesures réclamées par Annick Giradin, il y a l'installation obligatoire, toute l'année, de répulsifs acoustiques (Pinger) sur les bateaux pélagiques. Ces dispositifs sont destinés à éloigner les dauphins des bateaux. La ministre de la Mer veut aussi plus d’observateurs sur les bateaux de pêche et un renfort du survol aérien du golfe de Gascogne pour voir comment se répartissent géographiquement les dauphins.

Dans cette optique, une nouveauté a aussi reçu l'assentiment des représentants des pêcheurs : des caméras seront embarquées sur un certain nombre de navires. Le président du comité régional des pêches de Nouvelle Aquitaine précise que 20 bateaux fileyeurs sur les 400 travaillant sur le golfe de Gascogne seront équipés de 2 à 8 caméras. Une mesure importante pour Patrick Lafargue car elle va permettre d'apporter de la transparence sur cette question des captures accidentelles de dauphins.

"Quand on dit, ton père est pêcheur, c'est un tueur de dauphins, ce n'est jamais bon à entendre et nous, on vit avec ça et on commence à en avoir marre" Patrick Lafargue, président du comité régional des pêches de Nouvelle Aquitaine.

Le président du comité régional des pêches de Nouvelle Aquitaine explique que les pêcheurs sont montrés du doigt et que cela devient très problématique pour les familles. "Les réseaux sociaux se déchaînent contre nous sans savoir le pourquoi du comment. On commence à en avoir marre" insiste Patrick Lafargue qui explique que des caméras à bord de certains bateaux n'empêcheront pas des captures accidentelles de dauphins mais cela montrera qu'il n'y a pas de prise de cétacés tous les jours comme certains le disent.

Les 20 fileyeurs qui seront concernés par l'embarquement de caméras à bord seront équipés pour filmer la pose des filets, leur remontage à bord et peut-être au niveau du mât pour observer la masse de dauphins aux alentours du navire.

Patrick Lafargue, président du comité régional des pêches de Nouvelle Aquitaine, souscrit à cette proposition d'équiper des bateaux de pêche de caméras pour pouvoir étudier les captures accidentelles de dauphins. Copier

Pour Hélène Pelletier, biologiste à l'Observatoire Pelagis, spécialiste de l'observation marine sur le littoral atlantique basé à La Rochelle, équiper des bateaux de pêche de caméras peut être une bonne chose. Ce n'est pas avec l'installation de caméras que l'on réduit les captures accidentelles de dauphins explique la scientifique mais "c'est un excellent système d'observation et d'acquisition de connaissances sur ces captures accidentelles".

Hélène Pelletier rappelle qu'un certain nombre de bateaux de pêche ne peuvent pas accueillir d'observateur à bord (l'Union européenne impose des observateurs à bord de 5% des navires dans le Golfe de Gascogne) à cause notamment de la place à bord.

"Les caméras permettent d'observer n'importe quel bateau de pêche, quelle que soit sa taille" Hélène Pelletier, biologiste à l'Observatoire Pelagis

Ces caméras vont finalement permettre de voir sur quel type de bateau, dans quel type d'engin de pêche et en fonction de quel poisson ciblé il y a des prises accidentelles de dauphins précise la scientifique de l'observatoire Pélagis. "N'ayant pas cette résolution très fine, les mesures proposées pour réduire les captures accidentelles de dauphins sont des fermetures de pêche. "Peut-être qu'avec des caméras et des connaissances plus fines, on pourrait avoir des solutions plus ciblées et plus technologiques pour réduire les captures accidentelles de dauphins".

Hélène Pelletier, biologiste à l'Observatoire Pelagis, explique pourquoi l'installation de caméra sur les bateaux de pêche peut être une bonne mesure Copier

Selon l'Observatoire Pelagis, depuis janvier, 1335 dauphins se sont échoués sur le littoral atlantique (dont 135 dans le département des Landes) contre 855 échouages sur l'ensemble de l'année 2018 (dont 87 dans les Landes). L'Observatoire Pelagis précise qu'aujourd'hui plus de 70% des dauphins échoués présentent des traces de captures accidentelles (nageoires coupées, traces de filets sur la peau, hématomes au niveau du plexus, sang dans les poumons etc.). Ces chiffres sont contestés par le comité régional des pêches de Nouvelle Aquitaine.