Dauphins échoués sur la côte atlantique : le Conseil d'Etat ordonne de fermer des zones de pêche

Le Conseil d'Etat ordonne de fermer certaines zones dans le Golfe de Gascogne d'ici 6 mois. © Maxppp - Franck Dubray D'ici six mois, certaines zones de pêche dans le Golfe de Gascogne doivent fermer. Voilà ce qu'ordonne ce lundi le Conseil d'État, après le recours de trois associations de protection de l'environnement. Le but de cette fermeture est de limiter les captures accidentelles de petits cétacés, et surtout de dauphins. Plusieurs centaines sont morts depuis le début de l'année sur notre littoral atlantique, du Pays Basque à la Vendée, en passant par la Charente-Maritime. Selon le Conseil d'État, les "dispositifs de dissuasion acoustique" dont sont équipés les bateaux de pêche "ne permettent pas de garantir un état de conservation favorable des espèces de petits cétacés" dont deux - le dauphin commun et le marsouin commun - sont menacées d'extinction, "au moins régionalement".