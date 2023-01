Dauphins échoués sur les plages de l'Atlantique : le gouvernement accusé de ne pas en faire assez

En janvier 2022, 73 dauphins communs s'étaient échoués sur les plages du littoral atlantique. Depuis le 1er janvier 2023, on en comptabilise déjà à 127, selon un décompte du 24 janvier réalisé par l'observatoire Pelagis, qui depuis 1970 recense les échouages de cétacés sur la façade atlantique. Le gouvernement recensait lui 91 petits cétacés échoués entre le 1er et le 31 décembre.

Face à ce constat, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) interpelle l'Élysée et appelle mercredi à une interruption d'au moins un mois de certaines pratiques de pêche soupçonnées d'avoir causé la mort des animaux.

"Depuis le mois de décembre 2022, plus de 300 cadavres de petits cétacés, en grande majorité des dauphins communs protégés par la loi, ont été découverts sur les côtes françaises, plus particulièrement en Vendée et en Charente-Maritime", indique Allain Bougrain-Dubourg dans un courrier qu'il prévoit d'envoyer à Emmanuel Macron le 31 janvier.

Les pêcheurs pointés du doigt

Traditionnellement, la majorité des captures interviennent en février et mars, période où les dauphins se rapprochent des côtes pour trouver leur nourriture et ont donc le plus d'interactions avec les engins de pêche, en pleine saison de pêche du merlu et du bar. La grande majorité de ces cétacés, souvent mutilés au moment de leur capture, se noie dans les filets des chalutiers. Leurs autopsies montrent de nombreuses fractures, des incisions profondes et des queues et des nageoires cassées.

Selon la LPO, "les photos montrant des nageoires caudales coupées et des traces de filets apparentes ne laissent aucun doute sur l'origine de cette hécatombe". L'association dénonce clairement la responsabilité des chaluts pélagiques (filet remorqué en pleine eau, entre la surface et le fond) et des fileyeurs.

"Chaque année, c'est un véritable carnage" alerte Sea Shepherd

Même constat du côté de Sea Shepherd France . L'association a décidé de déposer plaint contre X . Elle avait dénoncé mi-janvier le manque de "mesures concrètes" de la part de l'État face à cette mortalité."La mer n’en finit plus de rejeter les cadavres de dauphins, capturés par les engins de pêche. Quand ces derniers sont mutilés, c’est qu’ils ont soit été consommés, soit victimes d’une tentative de les faire couler pour masquer les preuves de capture" déclare Lamya Essemlali, Présidente de Sea Shepherd France. "Chaque année, c'est un véritable carnage, une honte pour notre pays. L’État, malgré une communication prometteuse, s’entête dans les faits, à ignorer les recommandations scientifiques et repousse toute mesure concrète à même d’enrayer l’hécatombe" poursuit la présidente de l'organisation de défense des animaux.

Pour interpeller l'opinion publique, sur le "calvaire de ces dauphins", l'ONG Sea Shepherd réalise régulièrement des images, depuis ses bateaux, ou on peut y voir les chalutiers qui remontent leur filet avec à l'intérieur des dauphins pris au piège.

Caméras embarquées, répulsifs acoustiques

La France est poussée depuis deux ans par la Commission européenne à en faire plus pour lutter contre ces captures accidentelles.

En 2020, la France avait été condamnée pour manque de protection des dauphins à la suite d'une précédente plainte de Sea Shepherd. Le tribunal administratif de Paris avait estimé que l'Etat avait "tardé à mettre en œuvre des actions concrètes au regard du constat d'épisodes récurrents (...) de surmortalité de cétacés sur la façade atlantique, en particulier dans le golfe de Gascogne".

Pour tenter de faire bonne figure, le gouvernement a présenté il y a une dizaine de jours un nouveau plan en huit points, complétant celui de 2019, qui privilégiait l'amélioration des connaissances et la mise en place de mesures techniques, comme les caméras embarquées ou les répulsifs acoustiques. Depuis le 1er janvier, ces balises, déjà mises en place sur les chalutiers, sont étendues aux fileyeurs "les plus actifs dans le golfe de Gascogne" (environ 60 % de la flottille active) dans le cadre d'"une expérimentation à grande échelle" afin d'évaluer l'efficacité de ces solutions.

Une campagne d'observation volontaire à bord des engins de pêche, ainsi que des dispositifs de géolocalisation figurent également dans le plan gouvernemental. Si les résultats de ces expérimentations ne sont pas probants, la France "ne ferme pas totalement la porte à des "fermetures spatio-temporelles" de la pêche "à l'hiver 2024-2025 dans le golfe de Gascogne".

Pour la LPO, il s'agit de "demi-mesures (...) qui ne changeront rien et font perdre un temps précieux". Sea Shepherd les juge même dangereuses : "en créant ainsi de vastes zones d'exclusion des dauphins de leurs lieux de nourrissage, ces derniers risqueraient de ne plus être en mesure de subvenir à leurs besoins vitaux en nourriture", alerte Lamya Essemlali, Présidente de Sea Shepherd France.

Le Ciem, organe scientifique qui surveille les écosystèmes de l'Atlantique nord, préconise depuis des années une suspension hivernale de certaines pratiques de pêche non sélectives. Une mesure fermement combattue par les pêcheurs industriels, mais réclamée par plusieurs ONG.

Selon l'observatoire, entre 5.000 et 10.000 dauphins meurent tous les ans de captures accidentelles dans le Golfe de Gascogne.