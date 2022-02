Dauphins échoués : nouvelle action de sensibilisation menée par Sea Shepherd à La Rochelle

Afin d'alerter sur ls captures accidentelles de dauphins par les filets de pêche, l'association Sea Shepherd a mené mardi 8 février une nouvelle action choc sur le Vieux Port de La Rochelle. L'ONG de défense de la vie marine a exposé sur les quais un dauphin mort dont la nageoire caudale a été coupée. La carcasse avait été retrouvée échouée quelques jours plus tôt sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée).

"L'agonie en profondeur"

Ce cétacé d'environ 3 mètres pour plus de 250 kilos appartient à l'espèce des grands dauphins. Une victime parmi tant d'autres selon Franck, un militant de Sea Shepherd. "Ce n'est que la face visible de l'iceberg" prévient ce bénévole. "On estime à plus de 10.000 dauphins qui meurent tous les ans à cause des engins de pêche dans le golf de Gascogne. On appelle ça l'agonie en profondeur car la plupart des dauphins coulent au fond de l'eau" poursuit-il.

"Tout ce qui se passe en mer en mer est inconnu du grand public" estime Natacha Rault en charge des questions liées à la protection de dauphins au sein de l'ONG, "c'est pourquoi nous souhaitons sensibiliser l'opinion publique sur ce qu'il se passe au large". Selon elle, "il y a énormément d'abus de la part des pêcheurs d'un côté et pas assez de surveillance de l'autre. Il n'y a pas de mesures qui sont prises pour éviter cette hécatombe."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La méthode employée semble efficace à entendre ces deux lycéens qui passent là par hasard : "C'est la première fois que je vois un cadavre de dauphin en vrai, ça me fait bizarre de voir la vérité en face" dit l'un pendant que l'autre admet que "si ça ne fait pas plaisir à voir ça à le mérite de mettre la puce à l'oreille".

La carcasse du dauphin a été confiée à l'observatoire Pélagis qui recense tous les échouages © Radio France - Hugo Charpentier

Sous l'autorité de la préfecture de la Charente-Maritime, le cadavre a été confié à l'observatoire Pélagis qui recense tous les échouages. "On va faire un premier examen externe de l'animal avec photos et mesures biométriques, et ensuite il va être congelé en attendant de procéder à une autopsie vétérinaire prévue dans deux semaines" explique Eléonore Méheust ingénieure d'étude de l'observatoire à La Rochelle.

Mais les conclusions finales ne laissent guère place au doute explique-t-elle. "La cause de mortalité est très probablement la capture dans un engin de pêche. C'est d'ailleurs l'une des causes principales de mortalités pour les grands dauphins" conclut la spécialiste. Selon l'association Sea Shepherd à ce rythme-là, il n y aura plus de dauphins dans le golfe de Gascogne d'ici 20 ans.