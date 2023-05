Davantage d'attaques du loup en 2022 en Béarn

Le dernier Comité départemental loup qui s'est réuni au début du mois de mai, sous la présidence du Préfet des Pyrénées-Atlantiques considère qu'il y a bien un loup mâle établi sur le département du 64. Ce comité auquel participent des élus, des éleveurs, des associations de protection de la nature et les services de l’État, note que les dommages au bétail ont très nettement augmenté l'an passé. 24 bêtes ont déjà été victimes du loup depuis le début de l'année 2023.

ⓘ Publicité

Le loup en question est "un individu isolé, mâle de lignée italo-alpine" et identifié comme tel depuis 2018 par des analyses génétiques explique un communiqué de la Préfecture. Sa zone de présence désormais permanente est établie entre les vallées d’Ossau et de l’Ouzoum et le nombre de ses prédations est reparti à la hausse en 2022.

Renforcer les tirs de défense des troupeaux

118 bêtes ont été indemnisées, mortes ou blessées l'an passé alors qu'après l'année record de 2018, année des premières attaques, les dommages sur le bétail étaient tombés à 39 en 2021. Le Comité note aussi que les demandes de financement pour se prémunir du loup et de l'ours sont en progression : mesures de gardiennage, chiens de protection, clôtures électrifiées. 560 000€ d'aide y ont été alloués en 2022. Le préfet annonce par ailleurs une mobilisation accrue des lieutenants de louveterie pour renforcer les tirs de défense des troupeaux. Ils seront d'ailleurs formés dès la fin du mois de mai aux tirs des nuit.