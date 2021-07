De 20 à 25 % de pertes liées au mildiou déjà constatées dans le vignoble de Champagne

Les vignerons n'en ont pas fini avec la pluie ce lundi 26 juillet. Et difficile voir impossible de faire un tour des 34.000 hectares de l'appellation pour faire un bilan des dégâts liées au mildiou, mais les services techniques du Comité interprofessionnel des vins de Champagne (CIVC) se sont bien lancés dans un état des lieux. Résultat : de 20 à 25% de pertes en moyenne liées au mildiou selon Arnaud Descotes du CIVC. Mais ce n'est qu'une moyenne... ça dépend des secteurs et des parcelles.

Des pertes de récolte allant jusqu'à - 50% voir plus

"On peut distinguer 3 grandes zones en Champagne aujourd'hui pour faire simple : un tiers du vignoble à peu près où la situation est très préoccupante avec des pertes de récolte significatives de l'ordre de 50 % voir plus...", souligne Arnaud Descotes, directeur des services techniques du Comité Champagne. Ce qui correspond en gros à l'ouest de la Champagne -la Vallée de la Marne, le massif de Saint Thierry, l'ouest de la Montagne de Reims- et le secteur de Bar sur Aube. "Un autre tiers du vignoble pour lequel la situation est importante, et un autre tiers où la situation est maîtrisée".

Et dans certains secteurs, les parcelles ont également été touchées par les gelées d'avril. Il faut alors ajouter les 30 % de pertes en moyenne de récolte. Dans ce contexte, même si le système de réserve existe pour amortir les mauvaises années, le rendement tirable fixé par la filière mercredi 21 juillet paraît irréaliste. Notamment pour les vignerons indépendants.

La réserve individuelle suffisante pour palier ?

"Il y a une très forte inquiétude par endroits où justement la récolte est tellement basse suite aux différentes calamités que même la réserve qui est au maximum, n'est pas suffisante ! donc forcément il y a des regrets par rapport à l'année dernière de pas avoir pu rentrer plus et de pas avoir augmenter le plafond de blocage alors qu'on a laissé des raisins sains, mûrs et marchands c'est terrible", souligne Yves Couvreur, président des vignerons indépendants de Champagne.