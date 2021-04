De 60 à 90 % de pertes dans le vignoble d'Arbois (Jura) à cause du gel et de la neige

Ils auront tout fait pour sauver leurs récoltes de raisins face aux gelées répétées depuis la nuit de vendredi à samedi dernier. Les viticulteurs du vignoble AOC d'Arbois (Jura) ont perdu au moins 60 % de leur récolte en une nuit, celle de mardi à mercredi. Le thermomètre est descendu à -4 degrés à 7 heures ce mercredi 7 avril matin. Pire, la neige qui tombait depuis mardi matin s'est infiltrée dans les bourgeons éclos ou prêts à éclore. Résultat, plus de la moitié de la récolte tombe à l'eau.

Ce sont surtout les parcelles les plus fragiles qui ont succombé à ce dernier coup de froid. Comme les côteaux, ceux protégés par l'éolienne réchauffante de Philippe Bulabois à Arbois. Les viticulteurs ont eu beau brûler du bois, du fioul, installer des bougies de cire tous les deux mètres dans les rangs, les gelées étaient trop fortes. Elles ont asséné les bourgeons gonflés et remplis d'humidité à cause de la neige.

à lire aussi Un viticulteur d'Arbois compte sur son éolienne pour protéger ses vignes du gel

Un faible rendement pour les parcelles épargnées

« Cette année, il n'y aura pas de jaloux », rit jaune Philippe Bulabois, viticulteur à Arbois. Il estime à 85, voire 95 % sa récolte détruite, pire qu'en 2019 où il avait déjà perdu près de 70 %. Le rendement dans les seules parcelles épargnées sera cette année très faible : 1 000 litres de vin à l'hectare de vignes contre 7 000 en temps normal.

La société de viticulture du Jura de la Chambre d'agriculture confirme ces pertes records. Elle devrait dépêcher dès la fin de semaine des techniciens dans les vignes afin d'observer de plus près les dégâts causés par le gel.