Gaillon, France

Il y a un peu moins d'un an, le 18 mai 2017, la fédération de pêche de l’Eure dépose plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Gaillon. L'association, basée à Pont-Audemer, s’est aperçue qu’entre 2012 et 2017 de nombreuses cartes de pêche falsifiées avaient été mises en circulation dans le département. L’enquête est confiée à la brigade territoriale de Gaillon assistée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Louviers. Au cours de leur enquête, les gendarmes découvrent que ces cartes avaient été confectionnées et émises par un commerce d’articles de pêche de l’agglomération de Gaillon.

Les cartes de pêche et les armes, sous scellées, saisies par les gendarmes de l'Eure - Compagnie de gendarmerie de Louviers

54 victimes entendues et 67 fausses cartes saisies

Le commerçant empochait la valeur de la carte sans rémunérer l'association auprès de laquelle l'abonnement était souscrit. L'homme a été placé en garde à vue le 12 mars dernier et son domicile a été perquisitionné. Le matériel nécessaire à la confection des cartes de pêches a ainsi été découvert et saisi. Plusieurs armes non déclarées ont par ailleurs été saisies. Lors des auditions, le commerçant indélicat a reconnu avoir fabriqué et vendu environ 140 fausses cartes depuis 2010 pour un bénéfice qu’il évalue entre 12.000 et 15.000 euros. 4.991 euros ont été saisis sur le compte de l’intéressé, à titre d'avoir criminel. Le commerçant sera jugé par le tribunal correctionnel d’Evreux en a août prochain.