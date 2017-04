"De ferme de ferme", l'occasion pour les éleveurs ligériens d'ouvrir leurs portes au public et de dénoncer l'A45

Ce week-end, une cinquantaine d'exploitations agricoles ouvrent leurs portes au public dans la Loire. L'occasion de présenter leurs produits et aussi de dénoncer pour certains de dénoncer le projet de l'A45.

L'opération nationale "De Ferme en ferme" se tient tout ce weekend en Loire et en Haute-Loire. Une petite cinquantaine d'exploitations accueillent du public ce samedi et ce dimanche. Le but, faire découvrir le monde de la ferme au plus grand nombre. Et aussi parler du projet de l'A45...

Dans la Loire, à Saint-Joseph (à côté de Saint-Martin-la-Plaine), le Groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) du Murier participe pour la première fois à cette campagne. Il regroupe 5 éleveurs associés, qui possèdent 100 vaches laitières, 30 vaches allaitantes et 3000 poules pondeuses. Leur objectif : promouvoir l'agriculture biologique, mais aussi évoquer l'épineux dossier de l'A45.

Sur le tracé de l'autoroute, il y a des dizaines d'exploitations qui font du bio. Nous militons contre l'A45. Pas seulement pour nous, mais pour toutes les personnes impactées par ce projet. Des nuisances sonores, de la pollution, il y en aura. Laurent Brousset, l'un des cinq associés du Gaec du Murier