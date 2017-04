De ferme en ferme à la découverte du quotidien des agriculteurs de Touraine ce weekend

Voyager de fermes en fermes c'est possible tout ce weekend en Indre-et-Loire. Une vingtaine de fermes participent à cette opération portes ouvertes : www.defermeenferme.com

Les agriculteurs accueillent les visiteurs sur leur lieu de travail et leur font découvrir leurs élevages ou leurs productions.

Depuis 5 ans, la ferme de l'Archerie à saint Epain participe à ces journées portes ouvertes. Cette ferme a opté pour le bio depuis les années 1970 pour les terres et depuis 1980 pour les fromages. Aujourd'hui ce sont Camille et François Echerseau qui ont repris l'exploitation familiale. Toutes leurs productions sont ensuite vendues sur des circuits courts. Un choix qui leur permet à tous les deux de vivre de et sur leur exploitation.

Il y aura bien évidemment des animations pour tous en plus de la visite de la ferme. Les enfants pourront approcher et toucher les animaux, il y aura même un spectacle spécialement pour eux dimanche matin et après-midi. D'autres producteurs voisins seront également présents pour présenter et faire déguster leurs produits. Et puisque vous serez à la ferme de l'Archerie, vous pourrez aussi vous initier au tir à l'arc ! Pour retrouver le programme complet de "Voyager de ferme en ferme" ...rendez vous sur le site www.defermeenferme.com