PHOTOS: Visite guidée chez un apiculteur gardois qui ouvre ses portes pour Ferme en ferme

Les fermes gardoises ouvrent leurs portes ce samedi 17 et dimanche 28 avril à l'occasion de l’événement national "De ferme en ferme". 52 fermes y participent dans le Gard. France Bleu Gard Lozère vous propose une visite guidée chez un apiculteur.

Rodilhan, France

Julien Belin est apiculteur depuis dix ans. Installé près de Rodilhan, il propose une visite guidée de son atelier de fabrication du miel et de ses ruches les 27 et 28 avril à l'occasion de l’événement national "De ferme en ferme", tout comme 51 autres agriculteurs et éleveurs gardois.

Découvrir le métier d'apiculteur

Pour vraiment prendre conscience de ce que représente le métier d'apiculteur, les visiteurs mettent de vraies vareuses pour se protéger des piqûres d'abeilles et pour pouvoir se rendre au plus près de la ruche. Sébastien est un apiculteur venu d'Aubenas pour prêter main forte à Julien Belin, le gérant de l'exploitation à Rodilhan. Devant les yeux ébahis des enfants, il retire les plaques pleines d'abeilles et explique comment reconnaître les mâles, les femelles, ainsi que la reine. "J'en avais déjà vu à la télé mais jamais d'aussi près", s'enthousiasme Maïté.

🐝🐝Visite chez Julien Belin, un apiculteur qui participe à l'opération De ferme en ferme ! Jusqu'à demain il vous explique tout sur son métier. C'est tout près de Rodilhan!🍯🍯 #Defermeenferme#Gardpic.twitter.com/MYoSDwChzG — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) April 27, 2019

Mais avant, les apprentis apiculteurs ont pu visiter l'atelier de fabrication et apprendre le fonctionnement des différentes machines pour fabriquer le miel grâce aux explications de Julien Belin. "J'espère qu'ils comprendront qu'il faut protéger les abeilles, parce que s'ils mangeront de bonnes cerises dans quelques jours c'est parce qu'il y a eu des abeilles pour les polliniser", explique cet apiculteur passionné.

A la fin de la visite, les visiteurs sont passés par la case dégustation. Certains ont même craqué pour quelques pots de miel vendus à la boutique. En venant de la route d'Arles, l'exploitation se situe juste avant Rodilhan à droite.

Les visiteurs ont pu découvrir l'atelier de fabrication du miel de Julien Belin, apiculteur depuis 10 ans. © Radio France - Julie Munch

Les mâles, les femelles, et la reine: les apprentis apiculteurs ont appris à distinguer les abeilles © Radio France - Julie Munch

