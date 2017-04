De gros dégâts dans les vergers en Alsace à cause du gel

En Alsace, le gel n'a pas fait uniquement des dégâts dans les vignes, les arboriculteurs sont aussi fortement touchés. Les pertes sont très importantes dans les vergers, certains ont tout perdu. Les professionnels réclament le classement en état de calamité agricole.

En Alsace, le gel n'a pas fait seulement de gros dégâts dans les vignes, il a aussi fortement touché les vergers. Les arbres fruitiers ont souffert, après deux nuits successives de températures en dessous de zéro, c'était la semaine dernière.

Les jeunes fruits en formation qui avaient 15 jours d'avance n'ont pas résisté au gel. Tout est brûlé. Chez Olivier Gutleben, à Munwiller, près de Colmar, tous ses pommiers ont été touchés. Il y a aussi de gros dégâts pour les pêches et les mirabelles. Cet arboriste bio a pratiquement tout perdu, il espère se rattraper avec ses légumes cet été. "Je n'aurai pas de pommes cette année, c'est sûr", regrette le professionnel.

Etat des lieux après le gel © Radio France - Guillaume Chhum

Même chose aussi chez Danielle Claudepierre chef d'exploitation des fruits Bernhard à Sigolsheim. Ses pertes sont évaluées à 100% pour les pommes abricots et pêches, 90% de pertes pour les mirabelles ou encore 80% de pertes pour les quetsches. C'est l'une des plus grosses exploitations en Alsace, avec 35 hectares au total.

" On a versé des larmes, c'est assez ingrat. On a toujours eu des aléas climatiques et on s'en est toujours sorti, mais la c'est difficile," regrette Danielle Claudepierre.