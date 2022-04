De gros dégâts, mais moins qu'en 2021 : les producteurs du Loiret font un 1er bilan après la vague de gel

Il faudra encore attendre une quinzaine de jours pour avoir un bilan plus précis du dégâts de la vague de gel sur les vignes et les arbres fruitiers du Loiret. Les producteurs devraient éviter le scénario catastrophe de 2021; pour autant, ils restent très prudents : il y aura de la casse.

Après la vague de froid qui vient de frapper la France; c'est un tout petit soulagement dans le Loiret : on devrait éviter le scénario de l'année 2021. Les viticulteurs et arboriculteurs du département avaient alors perdu pour certains jusqu'à 95% de leur production. Sauf changement brutal des températures ces prochaines semaines, la casse sera plus limitée cette année chez nous. Pour autant, il y aura bien des dégâts. En fonction des productions, et des lieux d'implantation, ils pourraient être importants. Un bilan plus précis pourra être dressé d'ici une quinzaine de jours, mais d'ores et déjà, les professionnels essaient d'estimer les dégâts.

à lire aussi Vigilance maximale dans les vergers loirétains face aux gelées de printemps

Les producteurs dans l'attente

Malgré la nuit blanche passée au chevet de leurs cultures, les producteurs s'activaient encore pour tenter d'évaluer les dégâts ce lundi 4 avril. Une mission difficile car il faudra encore attendre avant d'être vraiment fixés précise Valérie Deneufbourg, qui possède 13 hectares de vignes à Cléry-Saint-André : "On passe faire le tour, et on essaie de regarder en se disant que l'on a quand même peut-être évité le pire, parce que les vignes sont à un stade précoce, mais on va attendre les quinze jours voire trois semaines qui viennent pour voir ce qui sort, et ce qui ne sort pas". Pour cette vigneronne, ce sera un peu la surprise à ce moment là. Même chose, dans une moindre mesure, pour les producteurs de cerises. Eux parviennent déjà à estimer un peu mieux les dégâts, car ils sont plus visibles à l'œil nu explique Jean-Noël Gidoin, président des producteurs de cerises du Loiret (il représente une trentaine de personnes, qui possèdent au total 120 hectares) : "_Vous voyez les fleurs qui étaient toutes blanches, qui pour certaines ont déjà une teinte marron (...) les pétales sont déjà brûlées par le froid (...) Ca vous pouvez dire que c'est gel_é".

Jean-Noël Gidoin, installé à Saint-Hilaire, espère pouvoir avoir "au moins une demi-récolte". Un bilan qui serait bien moins catastrophique que celui de l'année 2021; le producteur avait alors perdu plus de 90% de sa récolte.

Les producteurs de pommes et de poires, eux, devraient s'en tirer un peu mieux cette année. Ceux qui se sont protégés auraient été relativement épargnés selon les premiers retours, encore parcellaires, recueillis par la FDSEA du Loiret.

Le cumul de deux années compliquées

Même si les dégâts sont limités par rapport à l'année dernière, le cumul de ces deux mauvaises années est difficile à encaisser pour certains. Beaucoup espéraient se rattraper en 2022, ce sera finalement difficile. À Cléry-Saint-André, Valérie Deneufbourg, observe le niveau de ses stocks de bouteilles de vin baisser : "Le risque, c'est de se retrouver sans stock. Pour vous donner une idée : en 2020, j'ai fait 45 000 bouteilles. En 2021, j'en ai fait 600. Ca va suffire pour vendre cette année, mais l'année prochaine, avec ça, on a plus rien" craint la productrice, qui espère avoir une bonne surprise d'ici une quinzaine de jours, au moment où elle pourra estimer de manière plus précise ses pertes.