Lisieux, France

Les arbres de la place François Mitterrand de Lisieux ne font plus d'assez d'ombre pour les poussins, les poulets et les canards de François Lepiller. L'éleveur veille sur ses animaux. "Je leur donne de l'eau et je leur laisse plus d'espace pour qu'ils puissent mieux respirer."

Pour le respect des animaux, il faut qu'ils aient un bien-être, Jean-Claude Lambard, éleveur.

Plus loin sur la foire, il y a Jean-Claude Lambard et ses perruches. Il a sorti un grand parasol et rempli régulièrement d'eau les abreuvoirs. "Si on laisse un oiseau 24 heures sans eau, il meurt", explique l'éleveur.

Les exposants sont nombreux à avoir prévu de l'eau pour les animaux. La mairie de Lisieux a aussi mis en place des points d'eau. Mais tous les animaux n'ont pas l'air de souffrir de la chaleur. Bien à l'ombre, des canards se retrouvent pour barboter tranquillement dans une petite piscine.