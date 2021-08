De la bière avec du houblon normand, la filière se développe doucement

La filière du houblon se développe encore un peu plus en Normandie. La région compte en 2021 six cultivateurs installés ou en projet. La Chambre d'Agriculture de Normandie espère atteindre une production de cinq tonnes de houblon en 2022.

Vous n'avez peut-être pas fait attention mais certains d'entre vous ont déjà dû boire une bière avec du houblon normand. Il y en a peu, mais il y en a. Les cultures de houblon se repèrent de loin, ce sont des lianes de plusieurs mètres de haut, accrochées à des poteaux et au bout des feuilles, il y a le houblon qui ressemble à un petit cône. La Normandie compte six cultivateurs de houblons installés ou quasi installés.

La plante est enroulée autour d'une corde de coco. © Radio France - Aurore Richard

Il y en a un peu plus de deux hectares aujourd'hui, la Normandie en comptera cinq en 2022, ce qui laisse espérer une production de cinq tonnes de houblon. C'est encore loin de la demande à l'échelle de la région, autour de 20 tonnes, mais de nouveaux cultivateurs devraient s'y mettre. Les dernières formations de la Chambre d'Agriculture de Normandie étaient complètes.

Certaines brasseries qui utilisent déjà du malt normand s'intéressent désormais au houblon normand. © Radio France - Aurore Richard

Cinq tonnes de houblon, cela permet déjà de produire plus d'un million et demi de litres de bières. En 2021, on est loin de ce rendement à cause de la pluie, du mildiou. Mais quelques brasseurs proposent déjà de la bière avec du houblon normand comme "Les Champs qui moussent" à Livarot, ou "Normandy Beer Factory" dans la région caennaise.

La brasserie "Les champs qui moussent" utilise le houblon normand pour une partie de sa production de bières. © Radio France - Aurore Richard

Une dizaine d'autres brasseurs est intéressée. Le côté local plaît aux consommateurs. Un bémol peut-être : son prix. Le kilo de houblon normand est à 30 euros alors que l'alsacien par exemple, n'est qu'à 18 euros.