De la cessation de paiement aux médailles d'or : la Fromagerie des Aldudes renaît de ses cendres

Etxaldia vient d'être récompensée par sept médailles au Mondial du Fromage et des Produits Laitiers qui s'est tenu à Tours cette année : deux médailles d'or pour les beurres doux et demi-sel, trois médailles d'or pour des brebis et deux d'argent pour des mixtes vache-brebis. Une jolie récompense et un sacré encouragement pour la fromagerie qui était, il y a un an à peine, en cessation de paiement.

ⓘ Publicité

Antton Etxeberri travaille au service aux Producteurs d'Etxaldia. Pour lui, ces médailles sont la preuve et la reconnaissance du travail des 35 producteurs de la fromagerie parce que ce rendez-vous annuel réuni toutes les composantes de la filière. S'il est difficile d'évaluer dores et déjà les retombées économiques de ces médailles (une médaille au Salon International de l'agriculture de Paris peut augmenter les ventes d'un produit primé jusqu'à 30 % NDLR), elles sont toutefois un bel encouragement. "Ce sont des producteurs qui se sont battus pendant des années et des années, rappelle Antton Etxeberri. "Ça s'est fini l'année dernière (en 2022) avec une reprise ( par Onetik NDLR ). Une nouvelle entreprise a été montée avec des salariés et des producteurs qui sont restés fidèles à ce projet, qui ont joué le jeu et qui sont maintenant récompensés . On savait que la Fromagerie était un bel outil. Maintenant, on a devant nous une autoroute pour pouvoir améliorer encore plus les produits. Mais au bout de quelques mois d'existence seulement, recevoir ce type de reconnaissance, c'est quelque chose de très important pour les producteurs, pour les salariés et pour toute l'équipe."

Aujourd'hui, Etxaldia compte une douzaine de salariés et 35 producteurs de lait. L'équilibre financier ne sera atteint que dans quelques années mais, d'ores et déjà, de nouveaux producteurs se sont déclarés intéressés. Des investissements vont être réalisés à la fromagerie aux Aldudes. De nouveaux produits sont en cours de création.