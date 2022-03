Du gel est attendu cette fin de semaine dans la Creuse, avec de la neige annoncée dès vendredi et des températures qui pourront chuter jusqu'à - 7 ou - 8 degrés dans la nuit ce week-end. Les producteurs de fruits et légumes anticipent pour protéger leurs cultures du mieux possible.

De la neige et du gel attendus en Creuse : comment se protègent les arboriculteurs et les maraîchers ?

Les producteurs de fruits et légumes creusois s'inquiètent des conséquences du gros coup de froid prévu en fin de semaine dans le département, avec des températures pouvant chuter jusqu'à -8 degrés dès la nuit de vendredi à samedi. Tous n'ont pas les moyens d'investir dans des dispositifs de protection contre le gel.

L'année dernière, un épisode similaire avait détruit plus de la moitié des cultures chez certains producteurs : arboriculteurs mais aussi maraîchers : « J'avais perdu près de 70% de ma récolte » rappelle Hervé Gorse, qui cultive 23 variétés de pommes et de poires sur près de cinq hectares aux vergers du Grand Murat, à Bénévent L'Abbaye.

Des dispositifs de protection onéreux

Ils redoute donc le même scénario cette année, alors qu'il n'a pas les moyens d'investir dans un dispositif de lutte contre le gel, comme l'aspersion, qui consiste à arroser la surface pour former une couche de glace qui maintient la température proche de zéro degré : « C'est ma quatrième année et j'en suis déjà à trois épisodes de gel. Je n'ai pas les moyens d'investir là-dedans » explique-t-il. Certaines exploitations mettent également des tours à vent pour brasser et réchauffer l'air ambiant autour des arbres, accompagnées de brûlots.

La neige rend l'opération plus complexe

Des filets de protection, ou voilages hivernaux, installés autour des arbres peuvent aussi limiter les dégâts : « Le problème cette fois c'est qu'il va neiger d'abord, et que si nous mettons des filets ils auront tous craqué » explique Hervé Gorse.

L'arboriculteur va donc « tondre la pelouse au maximum pour qu'il n'y ait pas de réserve de froid au sol et que la chaleur du sol arrive à monter. On va ensuite mettre des écrans de fumée en brûlant des bottes de foin pour que la chaleur ne s'échappe pas trop » explique-t-il.

Si il fait jusqu'à -10 degrés comme annoncé, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas à les sauver.

Cette année, la floraison de la végétation est moins avancée, ce qui limite les risques sur les bourgeons peu ouverts, mais « si il fait jusqu'à -10 degrés comme annoncé, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas à les sauver. Reste à espérer que la météo se trompe ! » conclut l'arboriculteur.

Voilages sur les cultures maraîchères

Du coté des maraîchers, tous les légumes ne sont pas vulnérables au froid, mais Kylian Fontanel, qui gère la fermette de Bridiers, près de La Souterraine, a preféré prendre les devants : « On va voiler les betteraves, les épinards, les jeunes carottes, les radis. On va aussi voiler les navets nouveaux, les salades et le mesclun » explique-t-il.

Le voile va se transformer en calotte de glace

Posé directement sur les légumes, ce dispositif permet de gagner 2 à 4 degrés de plus : « À plat, sur les carottes, avec leurs feuillages elles vont favoriser un micro-climat, et le voile va se transformer en calotte de glace. Quand on enlève le voile, il fait presque chaud dessous » détaille-t-il.

Le risque, c'est que ces légumes d'été arrêtent leur développement si ils restent confrontés à des températures trop basses « à 3 ou 4 degrés toute une nuit, les plantes vont végéter et ne grossiront pas plus que ce que l'on voit là tout de suite. En dessous de zéro, tout est mort » explique Kylian Fontanel, qui avait déja perdu toutes ses courgettes en mai dernier, en raison d'un de ces épisodes de gel de printemps.