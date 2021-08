De la truffe en Isère.. oui ! "Et elle est aussi bonne que celle du Sud-Ouest" selon ses producteurs

Il existe une production de truffe chez nous en Isère. En général, on pense plutôt au Sud-Ouest de la France quand on parle de ce champignon très apprécié par la cuisine française. L'association de "la truffe de l'Isle Crémieu" en Nord-Isère veut faire connaître cette truffe locale.

La truffe déchaîne les passions. Serge Varambon, président de l'association "La truffe de l'Isle Crémieu en Dauphiné" pourrait en parler pendant des heures. "La truffe est présente en Isère bien avant nous", dit-il. "C'est difficile de la différencier de celle du Sud-Ouest, mais elle est tout aussi bonne, tout aussi gustative", ajoute-t-il. Avec son association, il essaie de faire connaître la truffe iséroise, un secteur économique plein d'avenir.

Quelques curieux sont venus goûter et poser des questions sur cette truffe iséroise aux producteurs passionnés de la région de l'Isle Crémieu. © Radio France - Bastien Thomas

Ils ont installé un stand, samedi 17 juillet, à Morestel pour faire goûter et vendre leurs productions. Et forcément, cela a attiré quelques curieux. "J'adore la truffe ! J'ai acheté du fromage, du beurre et deux truffes", raconte Bénancia, venue avec son mari. "Ça ira dans une omelette ou râpé sur des pâtes", dit-elle encore, impatiente d'y gouter. "Je ne connaissais pas du tout la truffe de l'Isle Crémieu. J'aime bien en manger à Noël et cette année, au lieu de l'acheter en grande surface, je viendrais peut-être ici", note Monique.

Environ 150 trufficulteurs en Isère

La production de truffe est encadrée. Il existe un syndicat départemental, le syndicat des trufficulteurs de l'Isère pour regrouper tous les producteurs connus. Pour en faire pousser, il faut s'armer de patience. "Il y a dix ans, il fallait attendre entre 7 et 10 ans pour faire sa première récolte après avoir planté ses arbres. Aujourd'hui, si toutes les conditions sont réunies, on peut en avoir entre 4 à 6 ans", explique Serge Varambon, président de "la truffe de l'Isle Crémieu et vice-président du syndicat.

De la truffe noire d'été cueillie en Nord-Isère. © Radio France - Bastien Thomas

Parce qu'évidemment, la truffe ne pousse n'importe comment. "Il faut des arbres mycorhizés, c'est à dire que le champignon est déjà présent sur les racines. On travaille avec des chênes, des tilleuls, des charmes. Ce sont des arbres crées en pépinière, un processus contrôlé et qui suit un protocole de l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, mais c'est tout à fait naturel", continue Serge Varambon.

La truffe est chère parce qu'elle est rare, même en culture - Serge Varambon

"En Isère, plus d'une tonne de truffe naturelle était récoltée et là, nous sommes en reconquête de tout ces territoires où la truffe est présente. Cela représente même un enjeu économique très intéressant pour l'avenir", détaille le président de l'association nord-iséroise. Par exemple, certains producteurs se sont installés dans la vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry.