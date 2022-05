De la viande labellisée "Grand Bœuf" servie dans les cantines d'Indre-et-Loire

Un label pour valoriser la production de viande bovine en Touraine, mieux rémunérer les éleveurs, et servir une viande de qualité dans les cantines des collèges et des Ehpad d'Indre-et-Loire. C'est l'objectif du label 100% tourangeau "Grand Bœuf". 25 éleveurs font partie de l'aventure.

Aujourd'hui ils sont 25. Mais la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire espère en convaincre deux fois plus pour élever et produire de la viande bovine labellisée "Grand Bœuf" .

Un label 100% tourangeau, créé en septembre dernier à l'initiative du conseil départemental et de la chambre d'agriculture.

"On est sur un label rouge, donc signe de qualité", explique Lucie Champion, chargée de mission circuits de proximité à la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. "Avec un cahier des charges bien précis pour la nourriture des vaches avec essentiellement du pâturage donc des animaux qui sont en extérieur.

Le kg de viande est acheté au minimum 60 centimes au-dessus du prix du marché", Lucie Champion

Apporter un prix juste et des débouchés importants aux éleveurs

"Le conseil départemental a constitué un groupement d'acheteurs publics. On y retrouve nos 39 collèges, mais aussi des Ehpad, des lycées et quelques communes pour leurs écoles. Voilà pour les principaux débouchés dans la restauration collective qui se fournit sur les parties avant des animaux. Quant aux parties arrières, les morceaux les plus nobles, on travaille avec des bouchers, des restaurateurs et autres grossistes.

L'objectif, c'est aussi de structurer une filière qui soit gage d'une meilleure rémunération pour les éleveurs. Avec un prix d'achat au kg au minimum 60 centimes au-dessus du prix de base payé au producteur".

Cette année, la filière "Grand Boeuf" compte écouler entre 200 et 250 bêtes labellisées. A terme, l'objectif est de doubler la production.

Prochains projets pour la chambre d'agriculture, développer une filière sur le même type pour le veau bio et le porc de Touraine le roi rose pour les faire travailler avec la restauration collective.