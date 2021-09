De mauvaises récoltes les vignobles de la vallée du Loir

Le constat est national : la production de vin en 2021 sera historiquement basse. Les vignobles de la vallée du Loir ne font pas exception. Quand Xavier Fresneau se promène dans ses vignes à Marçon, il se rend compte que tout n'est pas comme d'habitude. "Parfois on croise trois ou quatre souches de suite sur lesquelles il n'y a pas une seule grappe ! Nous avons perdu 40% de la récolte."

"Il ne faut pas que ça continue"

Le constat est similaire sur le domaine Gigou à La Chartre-sur-le-Loir. La récolte sera inférieure de presque 50% à celle de l'année précédente. Joël Gigou travaille la vigne depuis 1974. Ces dernières années, il constate que les aléas climatiques s'enchaînent et les pertes s'accumulent. "En 2016, on faisait moins 60% par rapport à l'année d'avant. En 2019, c'était moins 50%. Et là, rebelote. Il ne faut pas que cela continue."

Incertitude jusqu'au dernier moment.

À Marçon, Xavier Fresneau pense commencer les vendanges début octobre. Mais d'ici là, tout peut encore arriver. "La veille de vendanger on peut avoir un orage de grêle. S'il pleut beaucoup, on peut avoir une maladie qui fait pourrir le raisin. Tant que c'est pas dans les cuves, rien n'est sûr !"

Manque de main d'oeuvre

S'ajoute à cela un problème de main d'oeuvre sur certaines exploitations. Il manque encore quatre saisonniers sur le domaine Gigou. "Ça devrait aller car nous n'avons pas beaucoup de raisins cette année. Mais il vaut mieux avoir quelques personnes en plus pour ne pas traîner. S'il se met à trop pleuvoir, il faut intervenir très vite, avant que la vigne ne pourrisse", explique le vigneron.