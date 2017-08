Alsace : de moins en moins de choux cultivés au pays de la choucroute

Pourtant légume emblématique de la région, le chou à choucroute est de moins en moins cultivé en Alsace. Une cinquantaine de producteurs démarre en ce moment la récolte.

Après deux années catastrophiques, les producteurs de choux à choucroute retrouvent un peu le sourire. La récolte du légume emblématique de l'Alsace débute en cette mi-août et les rendements sont intéressants : 80 tonnes par hectare en moyenne contre 60 ces deux dernières années. La récolte dure jusqu'à décembre.

500 hectares de choux cultivés contre 700 il y a dix ans en Alsace

L'Alsace produit environ 70% de la choucroute consommée en France. La cinquantaine de producteurs alsaciens est située principalement au sud de Strasbourg entre Geispolsheim et Krautergersheim, mais les surfaces cultivées de choux sont en constante régression : 500 hectares aujourd'hui contre 700 il y a une dizaine d'années.

Les jeunes agriculteurs ne veulent plus se lancer dans la culture du chou. C'est moins rémunérateur et plus contraignant, explique Bernard Hurstel, producteur à Limersheim. "Il faut être disponible pratiquement toute l'année entre les récoltes et les traitements, il y a moins de souplesse qu'un céréalier".

Quand on demande à un Alsacien depuis combien de temps il n'a plus mangé de choucroute, il faut qu'il réfléchisse, avant il en mangeait toutes les semaines !" - Florent Adès, producteur de choux à choucroute à Krautergersheim

Moins de producteurs donc, mais aussi moins de consommateurs, constate Florent Adès, qui cultive et transforme le chou en choucroute à Krautergersheim. "Les jeunes disent que c'est trop long à cuisiner, trop lourd !".