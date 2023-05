De nombreuses carpes retrouvées mortes dans la Sarthe, deux plans d'eau interdits pour le moment

C'est le genre de photos que Jean-Marc Veulée aimerait ne pas recevoir. Le président de la Fédération de pêche de la Sarthe a été alerté ce dimanche 21 mai d'une surmortalité de carpes, à Parigné-l'Évêque et à La Flèche. "J'ai reçu des photos de pêcheurs qui ont constaté de nombreux poissons morts dimanche. Jusqu'à 60 kg à Parigné. Évidemment, ça inquiète, on n'aime pas voir ça, mais on reste prudents et il ne faut pas être alarmistes, cela va peut-être se limiter à ces deux plans d'eau", explique-t-il.

Pour le moment, la Fédération s'oriente vers l'hypothèse de la maladie du sommeil. "Car il y a une inquiétude nationale pour cette maladie, encore peu connue, qui est apparue il y a quelques années, mais qui se développe de plus en plus. On appelle cela la maladie du sommeil, car avant la mort, la carpe semble en léthargie, les yeux sont totalement rentrés", poursuit Jean-Marc Veulée. Il précise que ce virus ne contamine que des carpes et n'est pas transmissibles à l'Homme. Une carpe a pu être analysée et les résultats du laboratoire sont attendus. "Cela pourrait aussi être la virémie printanière de la carpe, qui arrive souvent chaque année après l'hiver. On attend de savoir", souligne-t-il.

Des précautions, mais pas de panique à avoir

Par précaution, la Fédération de la Sarthe a décidé de fermer les plans d'eau de Parigné-l'Évêque et de La Flèche. Mais Jean-Marc Veulée se veut rassurant. "On peut toujours pêcher ailleurs, s'il n'y a pas de signes de mortalité, aucune raison de fermer les autres plans d'eau. L'année dernière, seul le plan d'eau de Vernie avait été touché par la maladie du sommeil", explique le président de la Fédération. Pour éviter la propagation d'un éventuel virus d'un plan d'eau à un autre, Jean-Marc Veulée a un conseil : "quand on a terminé de pêcher, au lieu de rincer son matériel, il faut le laisser sécher au soleil. Les UV se chargent de détruire les virus".