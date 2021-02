Il faut "donner envie aux jeunes de s'installer" plaide le porte-parole de la Confédération paysanne

Jurassien et porte-parole national du syndicat Confédération Paysanne, Nicolas Girod veut plus de visibilité, notamment économique, pour que des jeunes continuent de s'installer et reprennent des exploitations agricoles.

A l'occasion de la journée spéciale "Générations agriculteur" sur France Bleu, Nicolas Girod, éleveur jurassien et porte-parole nationale du syndicat Confédération Paysanne, répondait aux questions de France Bleu Besançon. Il demande "plus de visibilité" pour le monde paysan.

C'est compliqué de donner envie à des jeunes et moins jeunes de revenir s'installer dans des fermes

Le secteur se retrouve aujourd'hui confronté à un problème : de nombreux agriculteurs ne trouvent pas de repreneur en partant à la retraite. Pour Nicolas Girod, il faut plus d'aides : "On a de plus en plus de filières qui sont en difficulté, avec des prix orientés à la baisse depuis plusieurs années, et un revenu toujours en berne".

Forcément, dans cette situation, "c'est compliqué de donner envie à des jeunes et moins jeunes de revenir s'installer dans des fermes. Il leur faut des garanties sur leur avenir".

Le porte-parole de la Confédération Paysanne attend des réponses du gouvernement, pour que "l’agriculture française soit protégée des différents marchés mondiaux et du marché européen qui organisent une course aux prix bas". Il faut maintenant "arrêter de vouloir produire plus à prix bas et plutôt organiser les filières pour produire mieux".